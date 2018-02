USA | strage in un liceo | 17 morti Catturato il responsabile | uno studente armato fino ai

USA - sventata altra strage in una scuola : 1.33 Nello stesso giorno in cui si consumava la strage nella scuola della Florida, l'America ha scoperto che un altro studente stava progettando un analogo massacro dall'altra parte del paese, nello stato di Washington. E' stata la nonna del giovane a sventare l'ennesima sparatoria: ha avvertito la polizia dopo aver scoperto sul diario del nipote piani dettagliati per entrare in azione nella sua Aces Higt School di Everett, dove il ragazzo ...

Per la sparatoria di Macerata l'accUSA è la stessa della strage di Castel Volturno : strage aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca Traini, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di Macerata. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per la strage compiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati ...

Macerata - Traini accUSAto di strage : 'Ho fatto tutto da solo'. Chiesto l'esame psichiatrico : Macerata - Interrogatorio in carcere per Innocent Oseghale, accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e abbandonata in due trolley a Pollenza, a pochi chilometri da ...

Per la sparatoria di Macerata l'accUSA è la stessa della strage di Castel Volturno : strage aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca Traini, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di Macerata. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per la strage compiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati ...

Raid razzista a Macerata - Traini accUSAto di strage aggravata : Una copia del Mein Kampf, una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni riconducibili all'estrema destra sono stati sequestrati dai Carabinieri a Tolentino, a casa della madre di Luca Traini

Macerata : l'autore del raid in isolamento. È accUSAto di strage aggravata da razzismo : Nelle abitazioni di Luca Traini sono state sequestrate una copia del 'Mein Kampf', una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni di estrema destra

Luca Traini - il "nazi-giustiziere" accUSAto di strage aggravata dal razzismo : in casa trovata copia del Mein Kampf : Dalla scorsa notte Luca Traini, l'autore del raid xenofobo a colpi di pistola per le vie di Macerata, è rinchiuso in isolamento nel carcere di Montacuto ad Ancona. Lo stesso dove si trova,...

Luca Traini - il "nazi-giustiziere" accUSAto di strage aggravata dal razzismo : in casa trovata copia del Mein Kampf : È stato trasferito in carcere Luca Traini, il 28enne che ieri ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata. L'uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all'una di notte: a...

Raid Macerata - Traini accUSAto di strage con l'aggravante del razzismo : strage aggravata dal razzismo. È l'accusa formulata dalla procura di Macerata per il ventottenne Luca Traini arrestato dai carabinieri per avere ferito sabato mattina a colpi di pistola sei stranieri ...

Macerata : Traini accUSAto di strage aggravata razzismo : ANSA, - Macerata, 4 FEB - strage aggravata dalle finalità di razzismo è l'accusa formulata dalla procura di Macerata per il ventottenne Luca Traini arrestato dai carabinieri per avere ferito a colpi ...

Macerata - Traini accUSAto di strage aggravata da razzismo : L'estremista di destra si trova in isolamento in carcere di Montacuto , Ancona, lo stesso dove si trova l'assassino di Pamela Mastropietro. I sei feriti non sono in pericolo di vita, ma tutti sotto ...

Macerata - Traini accUSAto di strage aggravata da razzismo : L'estremista di destra si trova in isolamento in carcere di Montacuto , Ancona, lo stesso dove si trova l'assassino di Pamela Mastropietro. VIDEO

Luca Traini - il 'nazi-giustiziere' accUSAto di strage aggravata dal razzismo : in casa trovata copia del Mein Kampf : È stato trasferito in carcere Luca Traini, il 28enne che ieri ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata. L'uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all'una di notte: a testa alta e ...

Raid a Macerata - Luca Traini accUSAto di strage aggravata da finalità di razzismo Cosa è successo | Chi è : Al 28enne contestato anche il porto abusivo di armi. Ora è in isolamento nel carcere, tenuto lontano dagli altri detenuti di colore