Usa | Senato respinge proposta bipartisan su dreamer

Dopo Senato anche Camera vota proposta budget - fine shutdown Usa dopo qualche ora : La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato a favore della proposta di budget già approvata dal Senato qualche ora fa. La proposta è stata votata a favore da 240 deputati, a fronte di 186 contrari.

Usa - il Senato e la Camera approvano il budget : finito lo 'shutdown' : budget di nuovo sbloccato dal Senato e dalla Camera degli Stati Uniti, dopo il nuovo shutdown , il secondo in meno di tre settimane, provocato dal Senatore repubblicano Rand Paul. Il conservatore, ...

Usa di nuovo a rischio shutdown - Trump tradito da un suo senatore : LEGGI ANCHE ---> Cos'è lo shutdown e cosa provoca negli Usa e nell'economia mondiale LEGGI ANCHE ---> Stati Uniti, niente accordo sul bilancio: scatta lo 'shutdown'. Bloccati stipendi e attività ...

Shutdown Usa - Senato approva proposta budget. La palla passa alla Camera : Questa volta lo Shutdown governativo degli Stati Uniti potrebbe durare il tempo di qualche ora, Camera dei Rappresentanti permettendo.

Usa - senatore repubblicano imbarazza Trump Corsa contro il tempo per evitare un altro shutdown : Rand Paul parla per sei ore di seguito in Senato e fa scattare lo shutdown. Poi il Senato trova l'intesa sul budget e ora è Corsa contro il tempo: il testo passa alla Camera che voterà nel pomeriggio, riaprendo di fatto gli uffici pubblici.

Usa : senatore repubblicano blocca voto - nuovo shutdown. Verso nuovo accordo bipartisan : Il Senato americano ha approvato nelle prime ore di venerdì, quando era già scattato lo shutdown, il disegno di legge che riaprirebbe gli uffici governativi per sei settimane e spianerebbe la strada ...

Senatore parla per sei ore e blocca voto. Nuovo shutdown negli Usa - poi la situazione si sblocca : Nuovo stop degli uffici governativi negli Stati Uniti. Anche stavolta è colpa dello "shutdown", di cui abbiamo sentito parlare diverse volte negli ultimi anni. Chiusi parzialmente gli uffici, per la seconda volta in meno di tre settimane, dopo che al Senato non è stato possibile varare una nuova legge di spesa. Il precedente shutdown, lo scorso 20 gennaio, era durato tre giorni. Ma lo sto stavolta è durato solo poche ore, con ...

Usa in shutdwon - via libera Senato a budget : passa alla Camera : Il Senato Usa ha approvato il budget federale che rifinanzia l'amministrazione, in "shutdown" da un paio d'ore dopo che l'opposizione di un Senatore repubblicano ha ritardato il voto in aula. Il testo ...

Usa - Senato non vota in tempo per evitare lo shutdown : Nuovo shutdown per l'amministrazione Trump, il secondo in meno di tre settimane. Dalla mezzanotte di Washington, le sei dei mattino in Italia, è scattata la chiusura degli uffici federali, a partire ...