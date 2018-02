USA | in calo le nascite | 1 | 77 bimbi per donna | -3 | 8%

In calo i mercati europei. Milano inclUSA : Teleborsa, - Finale in territorio negativo per Piazza Affari per le altre principali Borse europee in una giornata dettata dall'incertezza dopo la recente forte correzione dei mercati. L' Euro / ...

Borsa : dopo il lunedì nero in USA Milano e le asiatiche in forte calo Ma poi Piazza Affari recupera - -1 - 5% - : Il più colpito è stato l'oracolo della finanza Warren Buffet seguito dal patron di Facebook Mark Zuckerberg mentre al terzo posto, per perdite, si è Piazzato l'uomo più ricco del mondo, il Ceo di ...

BORSE IN CALO - CROLLO DI WALL STREET/ Inflazione USA spaventa i mercati : finito l'effetto Trump? : CROLLO di WALL STREET: le BORSE mondiali fanno registrare un forte CALO. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Borse a picco : Piazza Affari -3 - 6% Wall Street peggior calo dal 2011 Si teme un rialzo dei tassi USA : Panico sui mercati dopo il tonfo a Wall Street con lo S&P's 500 che ha perso oltre il 4%, estendendo le perdite di venerdi' e azzerando i guadagni dell'anno Segui su Affaritaliani.it

Tassi USA in aumento - dollaro in calo : il mercato ha smesso di ragionare? : Il dollaro ha smesso di ragionare? I Tassi americani sono in aumento, e sembra conclusa la lunga fase rialzista del mercato dei Treasuries. Non sta succedendo ovunque. Così, il differenziale ...

USA - scorte settimanali di petrolio in calo : (Teleborsa) - Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio nella settimana terminata ...

Fiducia consumatori USA in calo a 94 - 4 : ROMA, 19 GEN - La Fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, misurata dall'indice Michigan, segna un nuovo calo a gennaio e scivola a 94,4 punti da 95,9 di dicembre che già aveva rappresentato il ...

Le scorte USA di greggio segnano un altro calo superiore alle attese : Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio nella settimana terminata il 12 gennaio ...

USA - in calo l'indice NAHB del settore immobiliare : (Teleborsa) - Peggiora la fiducia del settore immobiliare USA , sintetizzata dall' indice NAHB . A gennaio il dato è sceso a 72 punti dai 74 di dicembre, risultando sotto le attese del mercato che ...