Uomini e Donne Anticipazioni | San Valentino romantico per Paolo Crivellin e Angela

Uomini e Donne - rissa sfiorata al Trono Over : Gemma e Tina impazziscono per Giorgio : Gli amanti della tv trash hanno una sola Regina: Maria De Filippi. Nel giorno di San Valentino, la conduttrice dello scalino regala una puntata di "Uomini e Donne" Trono Over da manuale della ...

Uomini e Donne Gossip - parla un ex corteggiatore : “Mariano? Lì per fare business” : Uomini e Donne, Giacomo Caldarigi parla di Mariano Cantanzaro sul trono: “Lì per fare business” Giacomo Caldarigi, ex corteggiatore di Nilufar Addati, ha ormai definitivamente lasciato Uomini e Donne. La sua esperienza negli studi Mediaset è, almeno per il momento, giunta al termine, tuttavia, diverse sono le cose che lo stesso ha ancora da dire. […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, parla un ex corteggiatore: “Mariano? ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari contro Gemma : "Sei una strega malefica!" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Troppe liti in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ammonisce le due signore: "Si devono dare un contegno!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:21:00 GMT)

“Nicolò e Marta…”. Uomini e Donne - prima la segnalazione poi lo scoop. E chi ha già saputo - non l’ha presa bene : cosa succederà dopo ‘il caso’ sollevato da Gianni Sperti in studio : A Uomini e Donne non si può mai stare tranquilli. Il colpo di scena, o meglio la segnalazione, è sempre dietro l’angolo. E stavolta è caduta nella rete una delle corteggiatrici preferite di Nicolò Brigante, il tronista che con Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro è in cerca dell’amore vero nel programma di Maria De Filippi. Ha subito un duro colpo Nicolò, siciliano di 23 anni. Probabilmente non si aspettava una ...

Disparità sul lavoro tra Uomini e donne : perché la Meloni piange : Per una donna dividersi tra lavoro e famiglia è ancora una gran fatica. Ma non c'entra niente la parità di genere sul lavoro o la discriminazione salariale. E chi sostiene il contrario fa ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Marta Pasqualato - il misterioso "fidanzato" della segnalazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Jeremias Rodriguez sarà il prossimo tronista? "Mi hanno offerto il trono dopo il Grande Fratello Vip, mai dire mai"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:36:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 febbraio 2018 : Giorgio denigrato dal pubblico! : Giorgio Manetti è ancora una volta al centro di una bufera. Il cavaliere è uscito con Paola, ma la decisione di chiudere con lei per un determinato motivo, ha indignato il pubblico presente in studio. Uomini e Donne: Giorgio Manetti redarguito dal pubblico! Giorgio Manetti viene chiamato al centro studio. Parte subito l’esterna fatta con Paola nella quale lei parla anche di Gemma. Inoltre la dama sente che tra lei ed il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : il pubblico si schiera per...(Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Troppe liti in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ammonisce le due signore: "Si devono dare un contegno!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:10:00 GMT)

News Uomini e Donne : Valentina Vignali torna con Stefano Laudoni? : Valentina Vignali di nuovo con Stefano Laudoni? la reazione dei fan di U&D Non è passato molto tempo da quando Valentina Vignali comunicò sui social la fine della sua storia con Stefano Laudoni. La coppia di sportivi, amata soprattutto dal pubblico di Uomini e Donne, grazie alla simpatia di Valentina che si è prestata, in passato a commentare ironicamente le varie puntate del format ideato e condotto da Maria De Filippi, aveva deciso, un ...

Uomini e donne - il colpo di scena di Lorenzo dopo la scelta di Nifular : 'Esterna romantica con Sara' : MILANO - Non mancano mai i colpi di scena nel salotto sentimentale di Maria De Filippi ' Uomini e donne '. Lorenzo è andato in esterna sia con Nilufar che con Sara. Con chi lo vedreste meglio? #...

Uomini e Donne : Gianni Sperti smaschera Giorgio Manetti? : Gianni Sperti a Uomini e Donne: l’accusa a Giorgio Manetti Puntata incandescente anche quella odierna di Uomini e Donne. Dopo i primi due giorni della settimana dedicati al trono classico caratterizzato da particolari ed interessanti risvolti sia sul versante femminile che maschile, oggi è il turno di quello over iniziato con l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ma la scintilla scocca quando ad intervenire è stato Giorgio ...

Uomini e donne - Tina si confessa in trasmissione : la verità sull'addio al marito : "Sono single, mi rimetto sul mercato". Col sorriso sulle labbra, come le si addice da sempre, Tina Cipollari conferma a 'Uomini e donne' la fine della...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco/ Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Non hai mai portato un regalo nemmeno a Gemma" : Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Tina Cipollari annuncia di essere tornata single a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Tina Cipollari ha dichiarato di essere single Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, grande protagonista è stata l’opinionista Tina Cipollari. Cosa è successo? In pratica la donna, discutendo animatamente con Gemma Galgani, ha rivelato di essere tornata single. Una dichiarazione, che ha lasciato gli spettatori in studio e Maria De Filippi davvero senza parole. Difatti, la conduttrice, incredula, ha ...