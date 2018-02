Un poker d' assi alla Haut Var Matin per la Nippo Vini Fantini

Sci alpino - un poker di azzurre a caccia della medaglia in gigante : Federica Brignone nel lotto delle favorite - Moelgg - Bassino e Goggia per sorprendere : È forse la gara di sci alpino che a queste Olimpiadi Invernali può dare più soddisfazioni all’Italia. Le azzurre si presentano ai cancelletti di partenza con la forza e la consapevolezza di chi, a parte l’ultima gara a Lenzhereide, è salito sul podio in tutte le gare a cominciare dal 7 gennaio 2017. Il gigante femminile è probabilmente una delle gare che più di tutte fa sognare i tifosi azzurri, con le nostre quattro portacolori che ...

LIVE Sci alpino - Gigante Courchevel 2017 in DIRETTA : l’Italia cala un poker d’assi contro Worley - Rebensburg e Shiffrin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018. L’Italia vuole la vittoria in Gigante e per questo calerà un poker d’assi di tutto rispetto. Manuela Moelgg si è piazzata terza a Sölden e Killington ed ora vuole finalmente quella vittoria che le è sempre sfuggita. Sofia Goggia ha ritrovato il podio in Val d’Isere, nella velocità, ma ora vuole ...