Un manuale per imparare le regole della fotografia e poi violarle

YouTube Go si aggiorna con il doppio tap per la ricerca veloce e con l’anteprima manuale : Google rilascia un aggiornamento per YouTube Go, che arriva alla versione 1.01.61, aggiungendo la possibilità di avanzare e riavvolgere velocemente i video con un doppio tocco e le anteprime manuali dei video da scaricare. L'articolo YouTube Go si aggiorna con il doppio tap per la ricerca veloce e con l’anteprima manuale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

manuale minimo per lo spettatore teatrale : oggi un nuovo appuntamento : In questo appuntamento verranno presentati e approfonditi alcuni aspetti fondanti della progettualità artistica alla base degli spettacoli di Lenz: la parola poetica, la contaminazione fra azione dal ...

Disobbedienza digitale - un manuale per ingannare i Social network : E forse suggerisce non andrebbero più trattate come aziende, seppure immense, ma come qualcosa di differente, che attiene di più alla politica che non alla tecnologia e al mondo dell'impresa. ...

Tom Ford - il manuale di stile per l’autunno inverno 2018-19 : Laminati, spalmati, damascati, riflettenti, iridescenti e metallici oppure neri. Ecco in sintesi gli aggettivi della sfilata autunno inverno 2018-19 di Tom Ford. A New York, infatti, vigorosi modelli hanno indossato i grandi classici dello stile maschile, ma sotto una nuova luce, ovvero quella dei materiali riflettenti. La sfilata inizia casual con giubbino di montone e dolcevita bianco su pantaloni e stivaletti chelsea pitonati. Un preambolo ...

Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password : Stando ad un nuovo commit relativo a Google Chrome per Android, a breve dovrebbe essere introdotta la possibilità di aggiungere manualmente nuove password L'articolo Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

manuale anti-panico per affrontare gli sbalzi delle Borse : La volatilità, in pochissimo tempo, è schizzata verso l’alto e il 2018, a differenza del 2017, vedrà dei listini più difficili da gestire e affrontare. Gli esperti invitano tuttavia alla calma. Ecco gli accorgimenti di base per evitare di prendere decisioni sull’onda dell’emotività che poi possono rivelarsi sbagliati...

Tablet e bambini da 0 a 11 anni : un manuale per educare i nativi digitali : Oggi i bambini, sin da piccolissimi, sono immersi in un mondo di immagini mediate da uno schermo " soprattutto smartphone e Tablet " in modo invasivo: s econdo l'Istituto di Neuroscienze del CNR è ...

Diritto del web. Rete - intelligence e tecnologie. manuale giuridico ed operativo : È responsabile della Comunicazione della Rivista Diritto e Scienza. È membro di varie Associazioni e Camera Penale. A parte del direttivo di Azione Legale. Consulente legale per varie Pubbliche ...

VIDEO Roger Federer - gli highlights della semifinale con Chung agli Australian Open 2018. Colpi da manuale per lo svizzero : Roger Federer è in finale agli Australian Open 2018. Lo svizzero potrà così difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella partita che domenica lo opporrà al croato Marin Cilic. Il numero due del mondo si è sbarazzato del coreano Hyeon Chung in semifinale, approfittando del ritiro del coreano quando si trovava sotto 6-1 5-2 30-30, in una partita comunque senza storia. Federer aveva sino a quel momento dominato e domenica avrà ...

Maxi operazione ad Agrigento - spunta il "manuale del buon mafioso". Oltre 50 fra boss e gregari in manette : E' emerso perfino il manuale "del buon mafioso". A dirlo è il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, nel corso della conferenza stampa in Procura che racconta 58 arresti per mafia nell'agrigentino. "C'è un mafioso che riesce a definirsi il 'fiore all'occhiellò della mafia siciliana - dice Lo Voi - criticando addirittura il venir meno nella provincia palermitana di personaggi affidabili".Il blitz antimafia 'Montagna' ...

Comunicare al paziente la diagnosi di SLA : ecco il manuale dell’ISS per gli operatori : Comunicare al paziente la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica, informare i familiari sulla malattia e sul percorso terapeutico, tenere conto nel linguaggio, delle emozioni, dei tempi, della cultura e del desiderio di sapere della persona con SLA, stabilire una relazione di fiducia col paziente e i familiari. Con questi obiettivi l’Istituto Superiore di Sanità ha redatto il manuale di valutazione della comunicazione in ambito di assistenza ...