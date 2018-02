Un altro massone nelle liste del Movimento 5 Stelle

ilgiornale

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Continuano a emergere complicazioni per il, che già sotto accusa deve ora fare i conti con il fatto che Lello Vitiello non era l'unico candidato affiliato allaria, in aperto contrasto con linee guida messe nero su bianco dal candidato premier Luigi di Maio.Secondo quanto scrive il Foglio anche Piero Landi, candidato a Lucca nel collegio uninominale della Camera, sarebbe iscritto a una loggia, la Francesco Burlamacchi. Un problema con cui i vertici grillini si starebbero già confrontando, tanto che l'AdnKronos aggiunge che dopo il "game over" intimato a Vitello, anche a lui sarebbe stato chiesto di impegnarsi a un passo indietro se dovesse risultare eletto.Le questioni su cui ilsi trova nei guai non finiscono però qui. C'è anche lo scandalo dei Rimborsi, su cui oggi alle 18 dovrebbe arrivare nuovi dettagli, di nuovo ...