Ultime Notizie Roma del 15-02-2018 ore 17 | 00

BOLLETTE A 28 GIORNI - ISPEZIONI GDF/ Ultime Notizie - sospetti accordi operatori : Codacons - “giuste le denunce” : BOLLETTE a 28 GIORNI , ISPEZIONI GdF in tutta Italia: si sospettano accordi tra gli operatori , Antitrust chiede chiarezza. Esultano le associazioni dei consumatori.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:05:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Da Boeri a Damiano - il consiglio del Cods per le elezioni ( Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e Ape volontaria. Da Boeri a Damiano , il consiglio del Cods per le elezioni . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 15 febbraio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:49:00 GMT)

SPARATORIA A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland Ultime Notizie : Papa Francesco “prego i morti - violenza insensata” : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:30:00 GMT)