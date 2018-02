U&D anticipazioni | Lorenzo Riccardi bacia Sara e dice addio a Nilufar

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio Video : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con #Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere ...

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere poi, ...

Anticipazioni U&D : ex corteggiatore di Sara diventa tronista? : Sara Affi Fella a Uomini e Donne: suo corteggiatore presto sul trono? La scorsa settimana è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza la tronista Sara AFfi Fella ha eliminato clamorosamente Emanuele Trimarchi, lasciando di stucco i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Motivo per cui una di loro ha lanciato un hashatag su instagram per convincere la redazione ...