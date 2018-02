: #News Uccise moglie malata,nessuna attenuante - CybFeed : #News Uccise moglie malata,nessuna attenuante - rep_firenze : Firenze, uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna: 'No all'attenuante etica' - thexeon : Uccise moglie malata: «Nessuna attenuante per morte pietosa» -

La Cassazione ha confermato la condanna a sette anni e otti mesi per il pensionato che nel 2014 strangolò ladi 88 anni afflitta da Alzheimer. La Suprema Corte non ha concesso l'al reo di aver agito per motivi di particolare valore etico. Sull'eutanasia non si registra ancora nella società un "generale apprezzamento positivo",anzi "ci sono correnti di di pensiero che la contrastano" e tale situazione "impone di non concedere l'etica",scrivono i giudici.(Di giovedì 15 febbraio 2018)