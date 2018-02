Uccise moglie malata di Alzheimer | Cassazione | “No attenuante etica | su eutanasia non c’è

Uccise moglie malata - nessuna attenuante : 16.27 La Cassazione ha confermato la condanna a sette anni e otti mesi per il pensionato che nel 2014 strangolò la moglie di 88 anni afflitta da Alzheimer. La Suprema Corte non ha concesso l'attenuante al reo di aver agito per motivi di particolare valore etico. Sull'eutanasia non si registra ancora nella società un "generale apprezzamento positivo",anzi "ci sono correnti di di pensiero che la contrastano" e tale situazione "impone di non ...

Firenze - Uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna 'No all attenuante etica' : Dovrà scontare sette anni e otto mesi di reclusione per aver ucciso la moglie malata di Alzheimer. La conferma arriva dalla Corte di Cassazione che non ha concesso le attenuanti per motivi di ...

Firenze - Uccise la moglie malata di Alzheimer. La Cassazione conferma la condannna : "No all'attenuante etica" : Nessuno sconto di pena al pensionato che nel 2014 strangolò la donna di 88 anni e poi andò a costituirsi

Uccise moglie con un colpo di pistola al cuore - condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno Carmine D’Aponte, riconosciuto responsabile dell’omicidio della moglie, Stefania Formicola, la donna di 28 anni uccisa all’alba del 19 ottobre del 2016 a Sant’Antimo (Napoli), con un colpo di pistola al cuore. Stefania fu colpita dal marito dal quale si stava separando con il quale era ferma in auto. La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Napoli Nord, al termine del ...

Femminicidio - Uccise la moglie con un colpo di pistola a Napoli : ergastolo : L'omicidio a Sant'Antimo risale al 16 ottobre 2016. Gli investigatori trovarono anche un diario di Stefania nel quale la donna raccontava le violenze che...

Usa - per vendicarsi della moglie Uccise le figlie mentre lei era al telefono : giustiziato : Usa, per vendicarsi della moglie uccise le figlie mentre lei era al telefono: giustiziato Nel 2001 il brutale delitto che sconvolse l’opinione pubblica americana: John David Battaglia ammazzò le figlie di 9 e 11 anni mentre la madre delle bambine era in vivavoce. Prima di morire ha sorriso alla ex moglie.Continua a leggere Nel 2001 […] L'articolo Usa, per vendicarsi della moglie uccise le figlie mentre lei era al telefono: giustiziato ...