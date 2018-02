Tumolero | ' Dedico la medaglia a mia nonna Margherita Enrico Fabris? Un punto di

it.eurosport

: Tumolero: «Fabris è un esempio, dedico Il bronzo a nonna Margherita» (Il Mattino) - infoitsport : Tumolero: «Fabris è un esempio, dedico Il bronzo a nonna Margherita» (Il Mattino) - infoitsport : PyeongChang 2018, Tumolero: “Dedico il bronzo a mia nonna Margherita” ( -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) " Poi le parole di elogio per, colui che a Torino 2006 rivoluzionò la storia del pattinaggio velocità vincendo 3 medaglie, le prime per il nostro Paese in questo sport: "è stato ...