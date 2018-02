Trump | Killer | mentalmente disturbato Ma Obama lo attacca sulle armi

Trump : killer disturbato - perchè taciuto? : 17.43 "Il killer era mentalmente disturbato. Perfino espulso dalla scuola per la sua condotta cattiva e incostante." Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si esprime sull'assassino, Nikolas Cruz, autore della strage in un liceo della Florida."I suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema.Bisogna sempre segnalare questi casi alle autorità",ammonisce Parlando in diretta tv: "Siamo con voi, un'unica famiglia"."E' ...