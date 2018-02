Trasporto aereo | Delrio | è cenerentola ma merita attenzione

ENAV - il Trasporto aereo è uno straordinario volano per lo sviluppo economico del paese : ENAV detiene, infatti, una quota di minoranza in Aireon, la società americana che sta lanciando il primo sistema di sorveglianza satellitare al mondo. Sarà pienamente operativo nel 2020 e ci ...

ENAV - il Trasporto aereo è uno straordinario volano per lo sviluppo economico del paese : La ripresa del traffico aereo è generalizzata in tutto il paese e può avere un effetto traino su tutta la catena di valore del trasporto aereo e sull'economia in generale. Nel 2017 il traffico aereo in Italia è cresciuto di circa il 3% rispetto all'anno precedente e i passeggeri sono aumentati di oltre il 6% . ENAV , società che gestisce il ...

Trasporto aereo - Sita premiata per tecnologia imbarco biometrico : Roma, 14 feb. , askanews, La tecnologia per l'imbarco biometrico di Sita, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, è stata insignita del premio Aviation Technology Achievement ...

Trasporto aereo : Iata - redditività 4° trim. stabile su anno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – redditività stabile nell’industria del Trasporto aereo nel quarto trimestre del 2017. L’ebit margin si attesta a un “robusto 10,7% dei ricavi, ampiamente invariati rispetto allo stesso periodo del 2016”. E’ quanto emerge dall’Airlines Financial Monitor della Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo. A gennaio, i prezzi delle azioni sono cresciuti del ...

Trasporto aereo : oggi stop personale Ryanair - Vueling e Blue Panorama : Roma, 10 feb.(AdnKronos) – Giornata di scioperi, quella di oggi, del personale di Ryanair, Vueling e Blue Panorama e di quello dell’Enav a Roma Fiumicino aderente alle sigle sindacali Uglt-Ta e Unica. Il personale della compagnia low cost irlandese in Italia si fermerà dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti “per il mancato avvio di un confronto sui temi del contratto ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento nel 2017 - IATA : Teleborsa, - Forte crescita del traffico passeggeri, nell'anno che si è da poco concluso. Ad annunciarlo è l' International Air Transport Association , IATA, che ha rilevato una richiesta passeggeri ...

Trasporto aereo : in 2017 domanda +7 - 6% : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Il 2017 nel Trasporto aereo è stato caratterizzato da una forte domanda passeggeri: la domanda , ricavi per passeggero/km, è cresciuta del 7,6% rispetto all'anno precedente. E' ...

Scioperi. A febbraio stop sanità - Trasporto aereo e scuola : Si comincia l'8 e il 9 febbraio con lo sciopero di 48 ore del Servizio sanitario nazionale. Medici, veterinari e dirigenti incroceranno le braccia un'altra volta, dopo lo stop al lavoro del 12 dicembre. Sabato 10 febbraio problemi per chi deve viaggiare in aereo

Trasporto aereo - sciopero negli scali. Voli cancellati : (Teleborsa) - Il personale aeroportuale ha indetto per l'intera giornata di oggi, 19 Gennaio, uno sciopero che rischia di provocare diversi disagi agli utenti del Trasporto aereo. La mobilitazione, di ...

Trasporto aereo - sciopero negli scali. Voli cancellati : Il personale aeroportuale ha indetto per l'intera giornata di oggi, 19 Gennaio, uno sciopero che rischia di provocare diversi disagi agli utenti del Trasporto aereo. La mobilitazione, di 24 ore , è ...

Tecnologia e Trasporto aereo : con Iris l’ESA libera i cieli congestionati : L’ESA ha siglato un contratto da 41,3 milioni di Euro con Inmarsat, per riuscire ad avere più voli attivi con meno ritardi, incrementare la sicurezza e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il programma introdurrà un collegamento dati sicuro e garantito, basato sulla gestione del traffico aereo via satellite tra gli aeromobili ed il controllo del traffico aereo (ATC), per alleggerire le congestionate frequenze radio oggi ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a novembre - IATA : (Teleborsa) - novembre positivo per le compagnie aeree. Secondo il report mensile IATA - International Air Transport Association , nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto dell'...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a novembre - IATA : novembre positivo per le compagnie aeree. Secondo il report mensile IATA - International Air Transport Association , nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto dell'8% rispetto ...

Trasporto aereo : 2017 anno più sicuro dal dopoguerra : Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il Trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale. Con un totale di dieci incidenti che hanno coinvolto aerei per il Trasporto di passeggeri, che hanno ...