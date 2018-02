Trasporto aereo - Delrio : è cenerentola ma merita attenzione : "Il Trasporto aereo è considerato la 'cenerentola' del sistema dei trasporti" ma "è un settore che merita attenzione". A dichiararlo il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio , intervenendo al ...

ENAV - il Trasporto aereo è uno straordinario volano per lo sviluppo economico del paese : La ripresa del traffico aereo è generalizzata in tutto il paese e può avere un effetto traino su tutta la catena di valore del trasporto aereo e sull'economia in generale. Nel 2017 il traffico aereo in Italia è cresciuto di circa il 3% rispetto all'anno precedente e i passeggeri sono aumentati di oltre il 6% . ENAV , società che gestisce il ...

Trasporto aereo - Sita premiata per tecnologia imbarco biometrico : Roma, 14 feb. , askanews, La tecnologia per l'imbarco biometrico di Sita, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, è stata insignita del premio Aviation Technology Achievement ...

Trasporto aereo : Iata - redditività 4° trim. stabile su anno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – redditività stabile nell’industria del Trasporto aereo nel quarto trimestre del 2017. L’ebit margin si attesta a un “robusto 10,7% dei ricavi, ampiamente invariati rispetto allo stesso periodo del 2016”. E’ quanto emerge dall’Airlines Financial Monitor della Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo. A gennaio, i prezzi delle azioni sono cresciuti del ...

Trasporto aereo : oggi stop personale Ryanair - Vueling e Blue Panorama : Roma, 10 feb.(AdnKronos) – Giornata di scioperi, quella di oggi, del personale di Ryanair, Vueling e Blue Panorama e di quello dell’Enav a Roma Fiumicino aderente alle sigle sindacali Uglt-Ta e Unica. Il personale della compagnia low cost irlandese in Italia si fermerà dalle 10 alle 14. A proclamare la protesta unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti “per il mancato avvio di un confronto sui temi del contratto ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento nel 2017 - IATA : Teleborsa, - Forte crescita del traffico passeggeri, nell'anno che si è da poco concluso. Ad annunciarlo è l' International Air Transport Association , IATA, che ha rilevato una richiesta passeggeri ...

Trasporto aereo : in 2017 domanda +7 - 6% : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Il 2017 nel Trasporto aereo è stato caratterizzato da una forte domanda passeggeri: la domanda , ricavi per passeggero/km, è cresciuta del 7,6% rispetto all'anno precedente. E' ...

Scioperi. A febbraio stop sanità - Trasporto aereo e scuola : Si comincia l'8 e il 9 febbraio con lo sciopero di 48 ore del Servizio sanitario nazionale. Medici, veterinari e dirigenti incroceranno le braccia un'altra volta, dopo lo stop al lavoro del 12 dicembre. Sabato 10 febbraio problemi per chi deve viaggiare in aereo

Trasporto aereo - sciopero negli scali. Voli cancellati : Il personale aeroportuale ha indetto per l'intera giornata di oggi, 19 Gennaio, uno sciopero che rischia di provocare diversi disagi agli utenti del Trasporto aereo. La mobilitazione, di 24 ore , è ...

Tecnologia e Trasporto aereo : con Iris l’ESA libera i cieli congestionati : L’ESA ha siglato un contratto da 41,3 milioni di Euro con Inmarsat, per riuscire ad avere più voli attivi con meno ritardi, incrementare la sicurezza e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il programma introdurrà un collegamento dati sicuro e garantito, basato sulla gestione del traffico aereo via satellite tra gli aeromobili ed il controllo del traffico aereo (ATC), per alleggerire le congestionate frequenze radio oggi ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a novembre - IATA : novembre positivo per le compagnie aeree. Secondo il report mensile IATA - International Air Transport Association , nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto dell'8% rispetto ...