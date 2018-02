Trans allatta grazie a terapia ormonale

Trans allatta bimbo - primo caso al mondo : primo caso al mondo registrato ufficialmente dalla scienza di una Transgender in grado di allattare un bambino. Si tratta di una donna , nata uomo, di 30 anni che, grazie a un regime farmacologico sperimentale che ...

Usa - Transgender riesce ad allattare al seno il figlio grazie a terapia ormonale. È il primo caso nella letteratura scientifica : Una transgender, in terapia femminilizzante da diversi anni, è riuscita ad allattare il figlio avuto dalla compagna grazie ad una specifica cura ormonale: si tratta del primo caso di questo tipo registrato nella letteratura scientifica. La paziente, di 30 anni, si è presentata al Center for transgender Medicine and Surgery del Mount Sinai Hospital di New York affermando che la compagna, all’epoca incinta, non aveva intenzione di allattare ...

