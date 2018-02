Tragedia nel cuneese - alpinista travolto e ucciso da una slavina : Tragedia nel cuneese, alpinista travolto e ucciso da una slavina L'incidente è accaduto a Entracque, in valle di Gesso. La vittima è un alpinista francese travolto mentre era impegnato in un'escursione di scialpinismo insieme a tre compagni Parole chiave: ...

Alpinista muore travolto da una slavina : Tragedia nel cuneese a oltre duemila metri di quota : Un Alpinista è morto oggi pomeriggio nel cuneese, travolto da una slavina. L'incidente è accaduto Entracque, in valle Gesso. Le operazioni di soccorso e recupero della salma, a...

Tragedia nella Tragedia : morto di cancro l'uomo che investì e uccise il ciclista Scarponi : È morto a 58 anni nella sua abitazione di Filottrano, in provincia di Ancona, Giuseppe Giacconi , l'uomo rimasto coinvolto nell'incidente stradale che costò la vita a Michele Scarponi . Lo riporta la ...

“È una Tragedia - non ci crediamo ancora”. È morto nella sua casa a soli 48 anni - la notizia diffusa subito sui social ha scosso molto i fan di tutto il mondo : Jóhann Jóhannsson è morto stanotte a Berlino, a soli 48 anni, per cause non ancora note: nella capitale tedesca viveva con la moglie e i tre figli, ma era nato in Islanda, e a Reykjavik era cominciata la sua avventura musicale. Dal rock si era allontanato presto, seguendo le orme di Michael Nyman e Arvo Pärt, che più di una volta aveva indicato come sue fonti di ispirazione, insieme con Ennio Morricone. Englabörn è il suo debutto solista, ...

Rapina finisce in Tragedia nel Napoletano - gioielliere uccide bandito : Rapina finisce in tragedia nel Napoletano, gioielliere uccide bandito È successo nel pomeriggio a Frattamaggiore, dove il titolare del negozio ha sparato dei colpi d’arma da fuoco ferendo mortalmente uno dei quattro Rapinatori Parole chiave: ...

Tragedia in casa - coppia muore nel sonno per le esalazioni della stufa : L'intera comunità cittadina è in lutto. A Qualiano (Napoli) una coppia è morta, uccisa dalle esalazioni della stufa. Tragedia a Qualiano Le vittime sono Domenico...

“Mi è successo in Italia - una Tragedia”. Ora la ragazza lotta tra la vita e la morte. Era venuta nel nostro paese per una vacanza spensierata con gli amici - ma da quel giorno tutto è cambiato. La sua storia commuove il web : È vero che noi non c’entriamo niente, però è brutto sapere che la protagonista di questa tragica vicenda era venuta in Italia per trascorrere una vacanza spensierata, e poi, dopo essere stata punta da un insetto, la sua vita si è trasformata in un incubo. Samantha Calby, 29 anni di Upton, nel Merseyside, Regno Unito, aveva 15 anni quando è tornata dal Belpaese ed è stata costretta a trascorrere la maggior parte delle sue giornate su ...

“Non è vero!”. Lutto nel giornalismo italiano - addio all’amato volto di Skytg24. Una Tragedia che ha scosso tutti - a stroncarlo un malore - aveva solo 38 anni : E’ morto a 38 anni Federico Leardini, giornalista di economia di SkyTG24, che venerdì mattina si era sentito male mentre si allenava su un panca in una palestra di Carate Brianza in provincia di Milano. Il giornalista è stato ricoverato d’urgenza per un infarto all’ospedale San Gerardo di Monza. Da sette anni era uno dei volti più conosciuti dell’economia di Sky Tg24 dove conduceva la rubrica di borsa e finanza ...

Tragedia in Colombia - trovato il cadavere di Daniel Silguero : l'ex allenatore rinvenuto senza vita nel suo appartamento : l'ex allenatore del Real Club Cartagena, club Colombiano, è stato trovato morto nel suo appartamento, le cause del decesso sono ancora sconosciute Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio Colombiano, l'ex calciatore e tecnico Daniel Silguero è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento dalle autorità Colombiane. Ad annunciarlo è lo stesso club con una ...

Tragedia nella metro a Roma - militare in servizio si spara nel bagno della stazione Barberini : Dramma alla stazione della metro Barberini a Roma. Un militare del reggimento bersaglieri si è suicidato sparandosi nel bagno di servizio della stazione Barberini della metro. Il militare, un ...

Tragedia nella metro a Roma - militare in servizio si spara nel bagno della stazione Barberini : Dramma alla stazione della metro Barberini a Roma. Un militare del reggimento bersaglieri si è suicidato sparandosi nel bagno di servizio della stazione Barberini della metro. Il militare, un...

Cronaca Due vittime nell'ennesima Tragedia sulle strade salernitane : E' di due vittime il bilancio dell'ennesima tragedia sulle strade salernitane. Ieri mattina, intorno alle 7, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, all'uscita di San Mango Piemonte, per cause ancora da ...

La Tragedia a Rosarno : nel ghetto degli immigrati una donna bruciata viva : Un nuovo incendio è scoppiato nella notte. E la tendopoli di San Ferdinando, paesino in provincia di Reggio Calabria, è tornato sotto i riflettori dell'opinione pubblica. Lì, a pochi chilometri dal porto di Gioia Tauro, l'immigrazione clandestina ha dato vita a un immenso campo composto da baracche in legno e cellophane che sono andate a fuoco più volte. All'interno di questa favela abusiva vivono, tra degrado e micro criminalità, ...

Tragedia ferroviaria nel milanese : il treno ha percorso 2 km fuori dalle rotaie prima dello schianto : Il bilancio del terribile incidente ferroviario avvenuto stamane in Lombardia, tra Pioltello e Segrate, rimane di 3 vittime accertate, 5 feriti gravi e numerose decine di feriti lievi. Diffusi i...