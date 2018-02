Totò e gli altri

Per il compleanno di Totò - Napoli gli regala una piazza : 'Genio Napoletano / Maschera Universale': quattro parole dovute e amorose sulla targa con cui la città di Partenope registra da oggi una nuova voce toponomastica: Largo Totò. Era ora che il principe ...

Per il compleanno di Totò - Napoli gli regala una piazza : "Genio Napoletano / Maschera Universale": quattro parole dovute e amorose sulla targa con cui la città di Partenope registra da oggi una nuova voce toponomastica: Largo Totò. Era ora che il principe fosse ricordato nello stradario. Non casuali data e luogo: 15 febbraio, centoventesimo compleanno dell'artista. Rione Sanità, dove nacque nel 1898 e trascorse i primi anni. A ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni confermato?/ "Ci penserò con calma" e parte il toto-nomi per i nuovi conduttori : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato alla direzione artistica e alla conduzione? Il cantante verso il sì, intranto parte il toto-nomi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Trofeo Laigueglia 2018 : successo in solitaria di Moreno Moser - che stacca tutti sull’ultima salita. Sul podio anche Totò e Busato : Moreno Moser torna al successo dopo quasi due anni e mezzo (Tour of Austria 2015) e lo fa con una bellissima azione nel finale della 55ma edizione del Trofeo Laigueglia. Il ciclista trentino, che quest’oggi vestiva la maglia azzurra della Nazionale, ha sferrato l’attacco decisivo sull’ultima salita andando così a conquistare il successo in solitaria davanti ad altri due italiani: Paolo Totò e Matteo Busato. La fuga di giornata parte dopo sette ...

Baglioni bis - Fiorello o Pausini? È già partito il totonomi per Sanremo 2019 : La 68esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa, ed è già partito il totonomi su chi sarà a guidare il Festival il prossimo anno. La Stampa, dopo una chiacchierata con Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, avanza qualche ipotesi: si va da un Baglioni bis a Fiorello, senza escludere una leadership al femminile magari affidata a Laura Pausini o a Giorgia.Scrive La Stampa:Se Baglioni ha ridisegnato il ...

F1 Mercedes - Toto Wolff : «Vogliamo mantenere il carattere della nostra diva» : ROMA - Dalla W08 alla nuova W09: l'obiettivo della Mercedes è partire dalla 'diva', così venne definita da Toto Wolff, senza però farle perdere il carattere nel tentativo di migliorarla. Mercedes ...

Parla la figlia di Totò Riina : "Il tesoro di mio padre? C'è ma non ne so nulla" : Esiste un tesoro nascosto riconducibile a Totò Riina? Maria Concetta Riina, figlia dell'ex boss morto il 17 novembre, sostiene di non saperne niente "Il tesoro di mio padre...

AZEGLIO VICINI / E' morto il ct della Nazionale di Italia 90 : il commosso ricordo di Totò Schillaci : AZEGLIO VICINI è morto: l'ex tecnico della Nazionale si è spento a Brescia questa mattina. Indimenticata la sua esperienza con gli azzurri ai Mondilai di Italia 90.

La morte di Azeglio Vicini - Totò Schillaci : «Un uomo tranquillo - ma coraggioso. E lo ringrazio ancora» : ... come tristemente successo a novembre: «Beh c'era un movimento allora, da noi giocavano i più forti giocatori del mondo, Diego appunto, Gullit, Matthaeus. Erano uno stimolo a migliorare. Oggi è un ...

Addio ad Azeglio Vicini. Il dolore di Totò Schillaci : 'Devo tutto a lui - è stato un padre' : ... mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, ha creduto in me e se sono quello che sono l'80% del merito è di mister Vicini, spero che il mondo del calcio lo ricordi come merita. Era un allenatore di ...

Mario Francese/ Una fine terribile per l'unico giornalista ad intervistare la moglie del mafioso Totò Riina : Mario Francese è stato un giornalista coraggioso che ha speso tutta la sua vita per smascherare un'attività criminale come quella mafiosa. Questa è la sua storia.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Mafia - fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito : Mafia, fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito Per i carabinieri Giuseppe Biondino è il reggente della famiglia di San Lorenzo Continua a leggere L'articolo Mafia, fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia - cinque arresti : c'è anche il figlio dell'autista di Totò Riina : La Dda di Palermo ha disposto il fermo di cinque persone accusate di Mafia ed estorsione. Si è ricorsi al fermo perché i cinque si preparavano a fuggire. In carcere tra gli altri è finito Giuseppe ...

ANNA CAMPORI È MORTA / Addio all'attrice romana - moglie di Totò ne "Il turco napoletano" : ANNA CAMPORI è MORTA: l'attrice è spirata a 100 anni e sei mesi, è nota per lo sceneggiato musicale degli anni '60 intitolato 'GiovANNA, la nonna del Corsaro Nero'.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 13:29:00 GMT)