Toro | Mazzarri sa come si fa | ai bianconeri nessuno prende più punti di lui

Mazzarri elogia Cavani e il ‘Matador’ risponde : che messaggio per il tecnico e per il Toro! : Walter Mazzarri recentemente ha paragonato Andrea Belotti al ‘suo’ Edison Cavani, quello che il tecnico toscano ha plasmato e reso grande al Napoli. Il ‘Matador’ ha voluto ringraziare l’allenatore del Torino rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoSport’: “Caro mister, la ringrazio per le belle parole che ha detto anche su di me, oltreché sul suo centravanti. Anche io nel mio cuore ...

Solo il giudice ferma Mazzarri : il Toro lo rivuole per il derby : Due turni di stop per il tecnico con la miglior media da subentrato fermato sul più bello: non dagli avversari, visto che il suo Toro è ancora imbattuto e viaggia a medie da record, ma dal giudice ...

Infortunio De Silvestri - guai in vista per il Toro : chi gioca a destra? Se Mazzarri fosse stato ascoltato… : Infortunio DE Silvestri – “Lorenzo De Silvestri nei minuti finali di Sampdoria-Torino ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali, che ha richiesto la riduzione con intervento chirurgico. L’operazione, effettuata oggi pomeriggio dal prof. Libero Tubino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscita. Già nei prossimi giorni in terzino granata potrà riprendere la preparazione“, questo il comunicato ...

Serie A - Torino - Mazzarri : “Il miglior Toro della stagione” : Il Torino di Mazzarri strappa un ottimo punto al Marassi contro la lanciatissima Sampdoria di Giampaolo, reagendo con una rete di Acquah all’iniziale vantaggio di Torreira su calcio di punizione e uscendo indenne da Genova, nonostante la doppia espulsione dello stesso senegalese e dell’ex mister blucerchiato. L’allenatore del Toro è tornato a parlare dei 2 episodi nel post-match, con coda polemica, in particolar modo per ...

Nel Toro di Mazzarri spazio al trequartista C'è anche l'idea Baselli : La mano di Walter Mazzarri. Nella nuova ricetta per l'Europa c'è un Toro più coperto, ma anche meno prevedibile. A quasi un mese la cambio di allenatore, domani contro la Sampdoria il nuovo tecnico ...

Più forza e più alternative per Mazzarri : il Toro blinda il centrocampo con Donsah : Operazione da 8 milioni di euro con il Bologna C'è l'indizio e c'è l'appuntamento. Godfred Donsah si vede già granata, almeno a livello virtuale visto come segue il profilo Twitter del Toro, e oggi la ...

Calciomercato Torino - una punta per Mazzarri : Pazzini o NesTorovski? : Torino - Urbano Cairo vuole regalare a Mazzarri un attaccante per la rincorsa all'Europa. I granata hanno messo nel mirino due giocatori: Giampaolo Pazzini e Ilija Nestorovski , bomber con storie ...

Toro - con Mazzarri cambiano anche i turni di lavoro : REGGIO EMILIA - Domani il Torino riprenderà gli allenamenti al Filadelfia. La società comunicherà oggi con quali modalità, cioè se a porte aperte o sigillate. Di sicuro anche la tempistica del lavoro ...

Toromania : da Mihajlovic a Mazzarri - la rivoluzione della M : Ma Mihajlovic e Mazzarri sono molto diversi anche nell'approcciarsi ai media, ai tifosi e al mondo Toro. Basti pensare che, nel giorno della sua presentazione, il primo aveva annunciato pubblicamente ...

Il nuovo Toro in quattro mosse. La rivoluzione di Mazzarri : Dal gioco alla comunicazione, il lavoro del tecnico: 'Possiamo fare grandi cose' Sette giorni di allenamenti per irrobustire il Toro: in 4 mosse. quattro mesi di tempo per farlo diventare grande: in ...

Lucarelli e l'effetto Mazzarri : "Farà volare l'attacco del Toro" : L'ex bomber granata: 'La sua fiducia ti toglie la pressione' Cristiano Lucarelli, nella stagione 2003-04 lei passò da 1 gol realizzato l'anno prima con il Torino ai 29 in B con il Livorno: incise di ...

Il Toro torna in campo : al via l'era Mazzarri : La ricreazione è finita. Anche per il Toro, tra le ultime squadre a riprendere gli allenamenti, che domenica pomeriggio si ritroverà al Filadelfia per dare di fatto il via all'era Mazzarri. Si ...

Mazzarri cambia pelle al Toro . Ecco chi finisce sotto esame : I granata alla prova dei nuovi moduli Fattore Mazzarri. Se l'impronta originale del nuovo tecnico (il 3-5-2 con tutte le sue sfumature) si vedrà dalla prossima stagione, per i prossimi 4 mesi sarà un ...

A Mazzarri serve tempo per valutare. Mosse Toro solo dopo metà gennaio : Tutto fermo. Fermi tutti. L'ordine arriva da Walter Mazzarri, che ha scelto il momento peggiore per tornare in Italia, quando il campionato è in pausa e i calciatori in vacanza. L'ex di Napoli e Inter ...