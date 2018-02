Torna l’Europa League | ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi di finale

"L'Africa è il futuro dell’Europa" Elezioni - Torna Cécile Kyenge Settimana sull’afrofobia? Il Pd trema : “Mi chiedete se l’Africa è il futuro dell’Europa? Vi rispondo di sì”. Parola di Cecile Kyenge , l'ex ministro all'integrazione Pd di origini congolese che lo ha dichiarato in occasione del convegno organizzato il 19 gennaio scorso a Roma dalla rete associativa Redani sulla diaspora africana nera in Italia. Segui su affaritaliani.it

Mercato auto - nel 2017 l’Europa cresce del 3 - 3%. E l’Italia Torna a brillare : È positivo il bilancio 2017 del Mercato europeo dell’auto: 15,63 milioni le nuove immatricolazioni, mezzo milione in più rispetto al 2016, per una crescita del 3,3%. Nel computo dei 28 + EFTA ha pesato negativamente la flessione del Regno Unito, che perde quota da 9 mesi e ha archiviato un -5,7% rispetto al 2016 (2,54 milioni di unità). Fra i principali mercati è stato quello italiano a fare il balzo in avanti più importante, crescendo del 7,9% ...