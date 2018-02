Torna la settimana del pesto per promuovere la candidatura all' Unesco

USA - Tornano a salire le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 2 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un tenativo di recupero dello 0,7% dopo il decremento del 2,6% riportato ...

USA - Tornano a scendere le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 26 gennaio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 2,6% dopo il +4,5% riportato la settimana prima. L'...

'Art week' e 'Miart' : Torna la settimana dedicata all'arte contemporanea : Si parte dai maestri, da chi ispira, influenza e guida le gallerie odierne nella selezione dei pezzi d'Arte contemporanea. Si esplorano i linguaggi mutati nel tempo, si intrecciano i classici alle opere degli artisti emergenti. Art Week, la settimana dedicata agli amanti dell'Arte contemporanea torna a Milano dal 9 al 15 aprile tra mostre, inaugurazioni, eventi esclusivi e onde travolgenti di creatività. Si tratta dei consueti sette giorni di ...

Calcio - la Champions League Torna sulla Rai! Una partita in chiaro a settimana dal 2018-2019 : spazio alle italiane : La Champions League di Calcio tornerà sui canali Rai a partire dalla stagione 2018-2019. Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, oggi è arrivata l’ufficialità. La tv pubblica trasmetterà in chiaro un incontro per turno della massima competizione continentale: sarà la miglior partita delle squadre italiane impegnate il mercoledì sera. L’accordo raggiunto con Sky, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di ...

"L'Africa è il futuro dell’Europa" Elezioni - Torna Cécile Kyenge Settimana sull’afrofobia? Il Pd trema : “Mi chiedete se l’Africa è il futuro dell’Europa? Vi rispondo di sì”. Parola di Cecile Kyenge, l'ex ministro all'integrazione Pd di origini congolese che lo ha dichiarato in occasione del convegno organizzato il 19 gennaio scorso a Roma dalla rete associativa Redani sulla diaspora africana nera in Italia. Segui su affaritaliani.it

Meteo - nel weekend piogge e freddo sull'Italia. Dalla prossima settimana Torna il sereno : freddo e piogge su gran parte dell'Italia in questo weekend . Secondo IlMeteo.it , una veloce perturbazione seminerà piogge e locali temporali dal Centro verso il Sud. Antonio Sanò, direttore e ...

Niente più ammucchiate per Bersani : “Definendo occupazione lavoretti di 2 ore a settimana non batti le destre”. E Torna la mucca : “Tante volte abbiamo provato ad unirci, ad incollarci: ma quando fai così non è detto che gli elettori ci seguano. Non ci hanno seguito a Genova, a Sesto San Giovanni, a Como e in tantissime altri parti d’Italia. Quindi abbiamo deciso di far scegliere alla gente, perché si è aperta una voragine di diseguaglianze e non si battono le destre semplicemente unendoci senza costrutto. I lavoretti di due ore a settimana non sono occupazione, ...

Assisi. Dal 18 al 25 gennaio Torna la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che affronterà anche questo argomento : Si punterà l'attenzione sulle situazioni nel mondo in cui la dignità della persona è a rischio o negata. "Potente è la tua mano, Signore" è il tema, frammento del grande canto di lode a Dio innalzato ...

Previsioni Meteo - per l’Italia un’altra (tempestosa) settimana di transizione ma dal 20 Gennaio l’inverno Torna a ruggire : ondata d’aria fredda Artica marittima in arrivo nel prossimo weekend : 1/37 ...

Masterchef Italia - eliminati Eri e Jose. Prossima settimana Torna Valerio Braschi : Nella quarta puntata di Masterchef Italia a dover dire addio e lasciare per sempre il cooking show più amato d'Italia sono Eri e Jose . La puntata è stata ricca di colpi di scena, a partire da un ...

Torna Canapa Mundi : una settimana a base di canapa nella Capitale : Dal 16 al 18 febbraio 2018, Torna al PalaCavicchi di Roma canapa Mundi, la Fiera Internazionale della canapa. Dopo l’entusiasmante successo degli anni precedenti, la prossima edizione presenta importanti novità: a partire dal nuovo padiglione, passando per il nuovo look del sito, fino agli show-cooking che hanno lo scopo di presentare l’alta cucina a base di canapa, e alla settimana della canapa, ossia un tour “canaposo” per i negozi e i ...

Il Segreto - cambio programmazione prima settimana 2018 - Torna il serale? Video : Nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda #Il Segreto di Puente Viejo in onda su Canale 5. Nella prima settimana di gennaio, il palinsesto subira' una modifica ma i colpi di scena previsti ripagheranno del piccolo stop da parte della rete ammiraglia: ci sara' infatti un faccia a faccia che gelera' la piazza di Puente Viejo, mentre Cristobal scivolera' giorno dopo giorno verso la sconfitta; per non farci mancare nulla, anche un tentato ...