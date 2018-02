Torino | morta la piccola Bea | la ' bambina di pietra'

Torino - pirata strada investe e trascina anziana donna : morta : La donna , 68 anni, si chiamava Giuliana Minuto. La tragedia è avvenuta in una via centrale della città

Investita e trascinata da un'auto a Torino - morta anziana - : La donna, trascinata dalla macchina per centinaia di metri, è morta in ospedale. L'incidente in corso Moncalieri. Sono in corso le ricerche della persona a bordo della vettura, che non si è fermata