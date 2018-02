Torino | Cairo | La Juve fa paura ma ce la giocheremo Mazzarri cura i dettagli

Torino - Cairo sul derby : 'Con la Juve ce la giocheremo'. E sul futuro di Belotti... : Mancano tre giorni al derby della Mole numero 196 e, questa mattina, il presidente del Torino Urbano Cairo ha caricato la propria squadra ai microfoni di RMC Sport . 'Contro la Juventus sappiamo che sarà difficile, ma ce la giocheremo alla grande e metteremo in campo tutto quello che abbiamo - ha dichiarato il massimo dirigente granata che si è poi ...

Torino - Cairo : 'Il derby? Ce la giochiamo. Belotti me lo tengo stretto' : Così il presidente del Torino Urbano Cairo intervenuto ai microfoni di RMC Sport torna sulla fine dell'avventura dell'ex tecnico granata alla guida della Nazionale. Tags: Torino , notizie Torino , ...

Cairo a 360° : lodi al suo Torino - la “promessa” per la clausola di Belotti ed il ritorno di Ventura : “Contro la Juve ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che è difficile ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Si sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra che sta ritrovando il suo gioco. I nostri calciatori stanno crescendo e dobbiamo dare seguito al momento positivo”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, loda la sua squadra e l’impatto di Mazzarri dal suo approdo sulla panchina granata. Il patron del Toro, ...

Calciomercato Torino - si pensa al futuro : la mossa del presidente Cairo : Calciomercato Torino – L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato le carte in tavola in casa Torino, la squadra granata adesso convince e conquista risultati positivi. Nel frattempo il presidente Cairo pensa al futuro, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blindando uno dei talenti più forti del proprio settore giovanile. Si tratta di Alessandro Buongiorno, classe ’99 che nella ...

Torino - Cairo : 'Donsah? Mazzarri lo ha chiamato ma pare che dormisse' : E, tornado ai possibili acquisti, è cronaca dire che i giocatori disponibili a gennaio sono soprattutto quelli che giocano meno e che quindi non possono avere una condizione fisica, un ritmo gara ...

Incredibile Torino - Cairo svela i retroscena dell’affare Donsah : “si è addormentato e poi…” : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha svelato alcuni retroscena del calciomercato granata. Parlando al Corriere di Torino il patron ha affrontato l’argomento Donsah, con alcune novità rivelate davvero assurde, come quella della telefonata di Mazzarri. “Credo per i motivi che ho elencato prima. Sì, è stato un mercato asfittico, con un giro di 50 milioni, contro il miliardo investito complessivamente dai club l’estate scorsa. Donsah? ...

Cairo-Torino - mai un gesto forte di amore e ambizione : TORINO - L'inqualificabile mercato del Torino , nel senso che si fatica a trovargli una qualifica, ma magari poi arriva quella europea, hai visto mai, è sicuramente figlio legittimo della mentalità ...

Torino - voto 4 : calciomercato pessimo - Cairo sbaglia tutto e conferma di non voler puntare all’Europa : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale di calciomercato, una delle più grandi delusioni è stato il Torino che non è riuscito a piazzare l’ultimo sussulto per accontentare il tecnico Walter Mazzarri. L’arrivo dell’ex Napoli ha cambiato volto alla squadra che adesso gioca meglio ed ottiene anche risultati, bastava un piccolo sacrificio per provare a rientrare in corsa per l’Europa League invece il ...

Torino - Cairo : 'Donsah? Non sono sicuro si possa fare' : Lo dice nell'ultimo giorno di calciomercato il presidente del Torino Urbano Cairo , a margine della presentazione del Festival dello Sport. 'Boyé - aggiunge Cairo - in molti ce lo chiedono, ...

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Donsah e Boyè : le ultime : Calciomercato Torino – Qualcosa dovrebbe muoversi, soprattutto a centrocampo. Il Torino sta lavorando per chiudere alcune trattative in queste ultime ore di Calciomercato, l’obiettivo ormai noto è quello che porta a Donsah del Bologna. Sull’argomento ha parlato il presidente Cairo a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento: “Vedremo se la trattativa per Donsah è fattibile, se il mercato riserva ...

Cairo - Ljajic resta al Torino : (ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Ljajic è un nostro giocatore, è importantissimo ed è tenuto in grandissima considerazione da Mazzarri. Si è appena ripreso da un infortunio e avrà opportunità notevolissime. ...

Calciomercato Torino - la richiesta di Cairo per lasciare partire Ljajic : 1/13 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Torino - importante ritorno di fiamma per l’attacco : Cairo prepara il blitz? : 1/13 LaPresse/PA ...

Torino - lo sfogo di Belotti : “Gelo con Cairo? Nulla di più falso” : Torino, lo sfogo di Belotti: “Gelo con Cairo? Nulla di più falso” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, LO sfogo DI Belotti – La stagione di Andrea Belotti non è decisamente delle migliori. Tra infortuni e continue voci di mercato, il centravanti granata non ha trovato ancora la serenità necessaria dopo la straordinaria stagione scorsa. ...