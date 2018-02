Torino | addio a Bea | la ‘bambina di pietra’ | aveva una malattia rara e misteriosa

Torino e Recalcati verso l'addio : Sono imminenti le dimissioni di Carlo Recalcati da allenatore dell'Auxilium Fiat Torino. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma la comunicazione dell'addio del tecnico 72enne, chiamato a Torino poche ...

Calciomercato Torino - pressing dello Spartak Mosca per Ljajic : il suo addio è ancora possibile : Calciomercato Torino – Il mercato condotto dal Torino nella sessione invernale appena conclusa è stato ampiamente insufficiente. Mazzarri aveva chiesto un centrocampista e un vice-Belotti ma la dirigenza non è riuscita ad esaudire nessuna delle due richieste del tecnico toscano. La telenovela legata a Donsah si è conclusa con un nulla di fatto mentre per il vice-Belotti non si è fatto un granchè aldilà di qualche sondaggio. Il mercato in ...

DIMISSIONI LUCA BANCHI / Basket news - caos a Torino : la sostituzione di Mbakwe alla base dell'addio? : La notizia delle DIMISSIONI di LUCA BANCHI da capo allenatore di Torino Basket arriva come un fulmine a cielo sereno: la società piemontese starebbe provando a fargli cambiare idea(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Calciomercato Torino - si scatena Petrachi : due esterni - un addio importante e tre operazioni col Verona : Calciomercato Torino – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa adesso a Laxalt, vecchio ...

Calciomercato Torino - Petrachi svela : “Ljajic verso l’addio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara a scendere in campo per la gara di Coppa Italia, di fronte la Roma in un match difficile. Prima del match ha parlato Petrachi ai microfoni di Rai Sport, Ecco le parole sulla partita e sul futuro di Ljajic: “faremo turnover, in campo calciatori che hanno giocato meno. Cessione Ljajic? Il mercato impazza ma per il momento pensiamo alla partita di oggi, ci sarà tempo per pensare al ...

Torino - si accende il caso Ljajic : possibile addio a gennaio - Petrachi pensa al sostituto : In casa Torino continua a far discutere Adem Ljajic. Il calciatore serbo ha perso recentemente il posto da titolare ed ha fatto scalpore la sua esclusione dall’elenco dei convocati di una settimana fa per motivi disciplinari. Si parla di ritardi agli allenamenti e comportamenti non consoni, Mihajlovic ha perso la pazienza. L’ultimo caso interno è stato quello relativo alla mancata sostituzione durante la gara contro il Napoli. Il ...