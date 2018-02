Tim | nella partita per Persidera la sfida è tra Ei Towers e Rai Way

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Wendl/Arlt sorprendono Eggert/Benecken nella prima manche. OtTimi ottavi Nagler/Malleier : Risultato a sorpresa nella prima delle due manche per quanto riguarda il doppio di Slittino nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. All’Olympic Sliding Centre c’è in testa la Germania, ma non c’è la coppia più attesa. I campioni olimpici in carica, Tobias Wendl e Tobias Alrt, hanno sorpreso tutti andandosi a prendere la prima piazza parziale con il record di spinta e quello della pista in 45.820: ad inseguire tutti gli ...

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo intero. Poi quell’ulTima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...

L’ulTima del presidente filippino Duterte : “Sparare alle donne ribelli nella vagina” : L’ultima del presidente filippino Duterte: “Sparare alle donne ribelli nella vagina” Il presidente filippino ha invitato i soldati a essere brutali con le donne ribelli comuniste: “Non vi uccideremo. Vi spareremo solo nei genitali, così, se non ci sono genitali, diventerete inutili”.Continua a leggere Il presidente filippino ha invitato i soldati a essere brutali con […] L'articolo L’ultima del presidente filippino Duterte: ...

Antonella Clerici lancia un avverTimento a Federico Quaranta : Federico Quaranta riceve un messaggio da Antonella Clerici La puntata di oggi del cooking show di Rai Uno, La prova del cuoco, ha visto al timone il conduttore Federico Quaranta, in sostituzione della storica padrona di casa, Antonella Clerici, che si trova ancora a Sanremo per i preparativi del talent show musicale Sanremo Young. Per l’occasione, però, Antonellina non ha lasciato solo Federico e ha ben deciso di inviargli un video ...

Sanremo 2018 - le pagelle dell’ulTima serata. Baglioni è stato di parola e Favino entra nella storia con un monologo che spacca lo schermo : SERATA FINALE. Una settimana in crescendo, macinando record su record, e il gran finale che tutti si aspettavano. Da Ultimo (forse il pezzo più bello di tutto il Festival) al trionfo annunciato di Meta-Moro, tutto va come deve andare. Persino i contrattempi (Baglioni che sbaglia il titolo del primo brano, l’orchestra che s’inceppa un paio di volte, i risultati che mancano alla fine) non guastano il copione. Ospiti ridotti al minimo, nessun ...

Vincitore Sanremo Giovani 2018/ Chi è? UlTimo : "Nella mia vita non solo delusioni" (Nuove Proposte) : Chi è il Vincitore di Sanremo Giovani 2018? Ultimo, nome d'arte per Niccolò Moriconi, conquista titolo e consensi, piazzandosi ai vertici delle classifiche di iTunes.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. UlTimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

Timothée Chalamet sarà Enrico V nella serie The King : (foto: Getty) Nonostante avesse già recitato in serie come Law & Order e Homeland e in film come Interstellar, è solo con il ruolo di Elio nel film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome che il giovane attore Timothée Chalamet ha raggiunto la grande notorietà. Merito del suo indiscusso talento nel film, che gli è valso anche la nomination come miglior attore protagonista ai prossimi Oscar, il più giovane ad aver ricevuto una candidatura in ...

Nella serata dei duetti fra big il primo dei giovani è UlTimo : ... è stata una processione coraggiosa , per gli ascolti, e traballante , per qualità, che ha rinviato uno degli spettacoli più inediti e irripetibili del recente pop italiano. E alla fine ha vinto ...

Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti nella setTimana del Festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti nella settimana del Festival di Sanremo Continua senza sosta l’impegno del produttore, compositore e autore calabrese Gianni Testa per i giovani talenti che si affacciano al mondo della musica. Anche quest’anno per la settimana del Festival della Canzone Italiana, 68esima edizione,Testa presenzierà ad importanti eventi collaterali e concorsi canori, quali quelli che ...

VitTime nell'attacco a una moschea nella città libica di Bengasi : Era già successo il 23 gennaio scorso, ma non era destinata a interrompersi la scia di sangue che bagna le strade di Bengasi. La città libica nella Cirenaica, roccaforte del generale Khalifa Haftar, è stata attaccata di nuovo e nel mirino è finita questa volta una moschea.Ci sono già due morti nel luogo di culto: la guida spirituale e un giovane di vent'anni e sono decine le persone rimaste ferite. Ottantaquattro secondo il sito locale ...