The Seven Deadly Sins Knights of Britannia Recensione | dall’anime al videogioco è un

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia : Recensione - Trailer e Gameplay : Arriva su PS4 la trasposizione videoludica del Manga o Anime The Seven Deadly Sins,intitolato Knights of Britannia, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione di Bandai Namco. The Seven Deadly Sins Knights of Britannia Recensione Prima di addentrarci nel gioco vero e proprio, è giusto parlare del Manga per darvi un’idea di cosa si tratta, nel caso in cui non abbiate ancora ...

The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia - ecco il nuovo trailer di lancio : The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia è un'esclusiva per PS4 e Bandai Namco ha deciso di celebrare il lancio nord americano ed europeo del gioco con la pubblicazione di una trailer di lancio, riportato da Dualshockers.Il gioco infatti esce sugli scaffali proprio oggi 9 febbraio 2018, e come possiamo vedere dal trailer il titolo offre tanta azione in terza persona con oltre cento quest che ripercorrono tutti gli eventi dell'anime. Sono ...

The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia - recensione : Sword Art Online, Digimon, .Hack, Gundam... la lista di anime e manga che grazie a Bandai Namco sono diventati videogioco è lunghissima. L'ultimo in ordine cronologico è il bellissimo DragonBall FighterZ, che molti di voi stanno giocando in queste settimane fino a consumare i pollici. Proprio in questi giorni arriva sul mercato un altro tie-in, magari non altrettanto famoso ma dotato di una storia e di personaggi piuttosto originali.The Seven ...

Nuovo trailer e immagini per The Seven Deadly Sins Knights of Britannia - in arrivo a febbraio su PS4 : Bandai Namco ha rilasciato, da poche ore, un Nuovo trailer di lancio e nuove immagini per The Seven Deadly Sins Knights of Britannia, atteso videogioco ispirato al manga di Nakaba Suzuki, trasposto poi in anime con una prima stagione disponibile allo streaming su Netflix. Vi lasciamo subito al video, che corrisponde al trailer di lancio del videogioco ispirato al celebre anime di cui, da poco, è iniziata una seconda stagione intitolata ...

11 nuovi video sui personaggi di The Seven Deadly Sins Knights of Britannia : Bandai Namco ha rilasciato 11 nuovi trailer gameplay per The Seven Deadly Sins Knights of Britannia, introducendo i personaggi di Griamore, Howzer, Helbram (Aldrich e Fairy), Slader, Dreyfus, Hendrickson (Normale, Blood-Red e Ash-Gray), e Meliodas (Demon Mark e con la spada di Liz). Si tratta del videogioco che uscirà in esclusiva PS4, ispirato al noto anime che traspone, a sua volta, l’omonimo manga di Nakaba Suzuki. The Seven Deadly Sins ...

Seven : The Days Long Gone - recensione : CD Projekt RED. Tre parole che nell'attuale panorama videoludico nascondono diverse chiavi di lettura possibili. Il pensiero va subito a The Witcher e a Cyberpunk 2077, alle opere di un team relativamente giovane che è passato dal distribuire giochi altrui nella propria nazione a essere un pilastro di quella stessa nazione insieme a team come Techland, The Astronauts e People Can Fly. Non si può non pensare all'incredibile rapporto che la ...