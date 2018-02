The Kolors a marzo in tour

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...

Frida (mai - mai - mai) - The Kolors | Testo - Audio - MP3 : Canzone The Kolors, Frida (mai, mai, mai): Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di The Kolors è Frida (mai, mai, mai): ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Mai Mai Mai”, verso tratto dal brano “Frida”, è diventato un vero e proprio tormentone, complice anche le Storie Instagram […]

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...

The KOLORS/ Video - "Frida (mai mai mai)" : i più energici di questo Festival - basterà? (Sanremo 2018) : The KOLORS, Video: "Frida (mai mai mai)". Ancora non hanno spiccato il volo, ma hanno un'ultima possibilità per conquistare tutti e fare bene in classifica al Festival. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:12:00 GMT)

VINCITORE SANREMO 2018/ Chi è? Cantanti Big - sorprese in arrivo? Pronostici : The Kolors verso il trionfo? : VINCITORE SANREMO 2018, i Pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:42:00 GMT)

The Kolors/ Video - "Frida (mai mai mai)" : penalizzati dalla giuria di esperti - si rifaranno? (Sanremo 2018) : The Kolors, Video: "Frida (mai mai mai)". Ancora non hanno spiccato il volo, ma hanno un'ultima possibilità per conquistare tutti e fare bene in classifica al Festival. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:00:00 GMT)

The Kolors - Annalisa - Michele Bravi - Noemi - Giusy Ferreri - Enrico Nigiotti : pagelle dei giornalisti nella serata dei duetti dei Big : Festival di Sanremo 2018, ecco le pagelle ad Annalisa, Michele Bravi, Noemi, The Kolors, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti dopo l’esibizione nella quarta serata, in onda venerdì 9 febbraio su Rai1: voti e giudizi di giornalisti, critici musicali e addetti ai lavori. I voti di Claudia Fascia (Ansa) ad Annalisa, Michele Bravi, Noemi, The Kolors, Giusy Ferreri […] L'articolo The Kolors, Annalisa, Michele Bravi, Noemi, Giusy Ferreri, Enrico ...

Gulp Music speciale Sanremo 2018 - anticipazioni 10 febbraio : da Annalisa ai The Kolors e Noemi : Gulp Music, info social e streaming I telespettatori possono interagire con il programma via Twitter @RaiGulp, Facebook https://www.facebook.com/RaiGulp/ e Instagram @rai_Gulp. Tutte le puntate ...

The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti per Frida al Festival di Sanremo 2018 : video del duetto del 9 febbraio : I The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti al Festival di Sanremo 2018 nella serata dedicata ai duetti. Tra le novità introdotte dal nuovo direttore artistico, Claudio Baglioni, c'è la serata dei duetti che sostituisce quella delle cover. I 20 Campioni scelti dalla commissione artista del Festival di Sanremo 2018 non presenteranno brani di altri artisti, già noti, bensì il proprio brano in gara nella kermesse canora ma in una nuova ...

The Kolors - Enrico Nigiotti e Tullio De Piscopo a Sanremo 2018 con Frida VIDEO : Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti venerdì 9 febbraio i The Kolors si sono esibiti insieme a Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti, reduce da X Factor 11. Sanremo 2018 The Kolors Frida Dopo aver vinto la 14° edizione di Amici di Maria De Filippi, la band funky The Kolors ha fatto il suo debutto al Festival. Dopo aver riflettuto per qualche anno se candidarsi alla partecipazione, Stash Fiordispino, Alex ...

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti Big - quarta serata : verdetto già scritto? The Kolors flop - Meta-Moro al top : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:00:00 GMT)

The Kolors DUETTO CON TULLIO DE PISCOPO E ENRICO NIGIOTTI/ Frida - un trionfo di tamburi (Sanremo 2018) : The KOLORS duetteranno con TULLIO De PISCOPO e ENRICO NIGIOTTI sulle note di “Frida (mai, mai, mai)” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:54:00 GMT)

The Kolors/ Video - “Frida (mai - mai - mai)” : i ringraziamenti pubblicati su Facebook (Sanremo 2018) : The Kolors a Sanremo 2018 con “Frida (mai, mai, mai)”, Video. La grinta di Stash all'Ariston per la seconda esibizione nella terza serata del Festival. Le ultime notizie sulla band(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:54:00 GMT)

The Kolors al Festival di Sanremo 2018 con Frida (video) - il debutto in italiano “non è un cambio di rotta” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018 cantano Frida per la seconda volta nel corso della terza serata di mercoledì 8 febbraio. Il primo brano interamente in italiano per la band guidata da Stash Fiordispino non rappresenta un cambio di rotta, come spiegato dagli stessi The Kolors nel corso della conferenza stampa che hanno tenuto all'Ariston Roof. "Non è un caso isolato", anticipano. "Abbiamo già in mano un po' di canzoni di cui andiamo ...