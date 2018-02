wired

: Prossimamente su @NetflixIT anche #TheInnocents, serie che fonde fuga d'amore adolescenziali e misteri soprannatura… - p_arm : Prossimamente su @NetflixIT anche #TheInnocents, serie che fonde fuga d'amore adolescenziali e misteri soprannatura… - MilanoCitExpo : The Innocents, in arrivo una serie tv su adolescenti e paranormale #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) “L’amore cambia tutto” ma anche “quello che vedi non è quello che vedi“, si legge nel primo teaser, diffuso in queste ore, dellatv The. La nuova produzione Netflix parte proprio dalla relazione fra due ragazzi che, per vivere il loro amore e liberarsi del passato oppressivo delle loro famiglie, fuggono per stare insieme. Ma quella che sembra la classica storia adolescenziale assumerà presto delle connotazioni paranormali: i due giovani, infatti, scoprono di avere un dono straordinario che attirerà su di loro forze in grado di separarli per sempre. Il cast vede nei panni dei due protagonisti i giovani Percelle Ascott (Maghi contro alieni, The Weekend Movie) e Sorcha Groundsell (Clique, Iona). Ma soprattutto vanterà la presenza di Guy Pearce, l’attore australiano noto per le sue interpretazioni in Priscilla, la regina del deserto, ...