Tar Calabria | nell' anno 2017 notevole riduzione dell' arretrato

La Calabria riceverà più risorse dal Fondo saniTario nazionale : Si è tenuta oggi a Roma la Conferenza dei presidenti delle Regioni. La Calabria era rappresentata dall'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno e dal delegato alla sanità Franco ...

Acqua degli Dei al Bit di Milano per racconTare la Calabria che cresce [FOTO] : 1/4 ...

Azienda saniTaria di Reggio Calabria paga ancora dipendenti condannati : dipendenti condannati e interdetti dai pubblici uffici hanno ricevuto soldi dall'Asl calabrese, anche per 10 anni. Tra queste persone figura Alessandro Marcianò, condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio di Franco Fortugno nel 2005

Elezioni - dal figlio del sottosegreTario alla moglie dell’ex vice governatore. E anche in Calabria ci sono imputati in lista : imputati. Ma anche figli d’arte o semplicemente impresentabili. Ci sono tutti in Calabria, dove il manuale Cencelli è superato da molti anni e il peso dei politici candidati sembra essere direttamente proporzionale ai problemi giudiziari. Chi non li ha, può contare almeno su un cambio di casacca o su un’eredità familiare da difendere con i denti. I partiti non si fanno mancare nulla: da Forza Italia al Pd passando per Noi con Salvini. imputati ...

La ‘chef sTar’ Bastianich premia la Calabria : cibi di “tendenza”e ricercati : Il buongusto risiede in Calabria, dove i cibi sono “di tendenza” e ricercati: parola della “chef star” Lidia Bastianich. E tra questi quelli più ricercati saranno la ‘nduja, il caciocavallo, la liquirizia ed il bergamotto. “Bastianich ne è ancor più convinta – è scritto in un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale – soprattutto dopo la sua recente visita nella nostra regione, ...

A Reggio Calabria il master universiTario di primo livello in management dei sistemi di trasporto e logistica : Ingegneria ed economia dei trasporti; 2. Pianificazione dei trasporti; 3. Progetto e gestione di infrastrutture; 4. Information and Communicaton Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica. I ...

Maltempo Calabria - emergenza in fascia ionica reggina : “AdotTare interventi urgenti e straordinari” : I disagi nella fascia ionica reggina che hanno interessato i comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi devono essere al più presto risolti. Il forte vento ha causato la caduta di alberi e le conseguenti difficoltà nella viabilità – stradale e ferroviaria – e soprattutto, ha provocato ingenti danni alle aziende del territorio, in particolar modo alle strutture serricole, che da sempre contraddistinguono il sistema ...

Il Popolo della Famiglia raccoglie le firme in Calabria per presenTare la propria lista alle votazioni del 4 marzo : ... quel cambiamento che farà si che bugiardi cronici vengano messi in condizione di non danneggiare più una nazione che è la più bella al mondo e l'unica nota dolente è proprio la loro rappresentanza ...

Avviso di fenomeni intensi dell'Aeronautica MiliTare : attenzione in Calabria domani : La circolazione depressionaria attiva al Sud Italia determinerà fino a domani condizioni di instabilità e maltempo anche di forte intensità. L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni...

Maltempo Calabria : inagibili gli alloggi universiTari a Catanzaro : L’ondata di Maltempo con pioggia e vento che sta interessando la Calabria nelle scorse ore ha provocato danni alle residenze universitarie di Catanzaro: al centro residenziale del Campus “Salvatore Venuta” si segnalano danni sia nel primo che nel secondo lotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura degli alloggi per inagibilità. L'articolo Maltempo Calabria: inagibili gli alloggi ...

Allerta meteo Aeronautica MiliTare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

A Reggio Calabria è ormai tutto pronto per la 4ª edizione del "TarantaWineFest Note Metropolitane 2017" : Per Sabato 30 Dicembre è prevista per le vie del centro storico del paese animazione con suonatori tradizionali e grande chiusura spettacoli con il concerto di Ciccio Nucera Band special guest Nino ...

Ens Calabria in Piazza Montecitorio a manifesTare per i diritti dei sordi : ... favorevoli, mentre si è ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura , Scienza e Istruzione . È per questo motivo che con grande ...