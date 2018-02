Susy Paci | “Volevo solo stare da sola | nessuna fuga d’amore”

Susy Paci a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché sono sparita' - la verità sul tradimento : Sta per rientrare ad Arezzo dopo ventiquattro giorni trascorsi in un B&B di Napoli. Dopo aver chiarito la sua posizione nel lungo interrogatorio davanti al pm Fabio De Cristofaro, Susy Paci ha ricostruito la sua vicenda intervendo nel corso del talk show Pomeriggio 5. In collegamento dal Bed&breakfast di Piazza Garibaldi la donna ha riferito di aver già preparato le valigie per tornare a casa. ‘Non vedo l’ora di abbracciare mio marito e ...

Susy Paci in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Nessuna fuga d'amore - sto per tornare a casa' - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 14 febbraio 2018 Susy Paci racconta della sua 'scomparsa' e spiega che si è solo presa una pausa di riflessione e che presto tornerà a casa

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Perché non è ancora tornata ad Arezzo? La sua verità a Pomeriggio 5 : Susy Paci ritrovata a Napoli: Perché non è ancora tornata ad Arezzo dalla sua famiglia? La sua verità a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla donna scomparsa per 19 giorni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Susy Paci RITROVATA A NAPOLI/ Ultime notizie : il figlio - "la aspettiamo a braccia aperte" : SUSY PACI: la donna di 49 anni era scomparsa da casa dopo aver lasciato un biglietto. Si era temuto il peggio ma ieri si è presentata in commissariato spontaneamente.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Susy Paci - scomparsa 19 giorni fa - si presenta al Commissariato di Polizia Video : Susy Paci, 49 anni, la donna scomparsa [Video] 19 giorni fa dalla sua casa di Subbiano Arezzo, si è presentata al Commissariato di Polizia di Vicaria-Mercato. La decisione di fuggire sarebbe legata ai tanti litigi con il marito e quindi stanca di sopportare ancora avrebbe deciso di prendersi un momento di riflessione. Susy Paci si presenta alla Polizia Susy Paci dopo essere stata vista l'ultima volta nei pressi della stazione di Napoli è stata ...

Susy Paci - scomparsa 19 giorni fa - si presenta al Commissariato di Polizia : Susy Paci, 49 anni, la donna scomparsa 19 giorni fa dalla sua casa di Subbiano (Arezzo), si è presentata al Commissariato di Polizia di Vicaria-Mercato. La decisione di fuggire sarebbe legata ai tanti litigi con il marito e quindi stanca di sopportare ancora avrebbe deciso di prendersi un momento di riflessione. Susy Paci si presenta alla Polizia Susy Paci dopo essere stata vista l'ultima volta nei pressi della stazione di Napoli è stata 'via', ...

‘’Ritrovata’’. Susy Paci - svolta nel giallo della 49enne scomparsa da Arezzo : la verità dopo 20 giorni di silenzio assordante : “Torno domani alle 10” aveva scritto in un messaggino al figlio, ma poi più nulla. Susy Paci si è presentata spontaneamente al commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non distante dalla stazione ferroviaria di Napoli. A scriverlo con un post su Facebook è la popolarissima trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’. Erano stati loro a lanciare l’allarme per la scomparsa dal 23 gennaio scorso della 49enne da ...

Susy Paci è stata ritrovata - era scomparsa nel nulla da venti giorni : "Sta bene" : E' stata ritrovata a Napoli, Susy Paci, la 49enne di Arezzo scomparsa il 23 gennaio scorso e vista, per l'ultima volta, un paio di settimane...

Susy Paci RITROVATA A NAPOLI/ Ultime notizie - era scomparsa da Arezzo : “Era solo una pausa di riflessione” : SUSY PACI RITROVATA a NAPOLI: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel nulla da 19 giorni dopo l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:31:00 GMT)

Susy Paci ritrovata a Napoli : "Stanca di mio marito - volevo una pausa". Riconosciuta dalla proprietaria di un B&B : Svolta nel caso di Susy Paci, la 49enne di Arezzo scomparsa da quasi tre settimane. Susy è stata ritrovata a Napoli, dove si trova attualmente in procura, dove sta parlando con gli inquirenti....

Susy Paci ritrovata a Napoli : era scomparsa tre settimane fa ad Arezzo : Svolta nel caso di Susy Paci, la 49enne di Arezzo scomparsa da quasi tre settimane. Susy è stata ritrovata a Napoli, dove si trova attualmente in procura, dove sta parlando con gli inquirenti....

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Ultime notizie - era scomparsa da Arezzo da 19 giorni : ora è in procura : Susy Paci ritrovata a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel nulla da 19 giorni dopo l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Susy Paci - a 'Pomeriggio 5' l'uomo che l'ha vista per l'ultima volta : Nessuna traccia di Susy Paci, la 49enne di Sabbiano, in provincia di Arezzo, scomparsa da casa il 23 gennaio scorso. 'Pomeriggio Cinque' con l'inviata Giorgia Scaccia ha incontrato l'ultimo uomo che l'...

Susy Paci scomparsa a Napoli/ Ultime notizie : mai rientrata in hotel? Nuovo inquietante scenario : Susy Paci scomparsa a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:06:00 GMT)