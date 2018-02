Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico ho trovato la logica del bottegone

Maltempo - nevicate Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo : filtraggi attivi per il divieto di transito ai veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali : Anas comunica che sono in corso le attività antineve lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare sul tratto lucano, per far fronte all’ondata di Maltempo il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi, mercoledì 14 febbraio. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dai giorni scorsi, per le attività di prevenzione. I mezzi sgombraneve sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti ed ...

Rimborsopoli M5s/ Video ultime notizie : Sul sito delle Iene - i primi 10 parlamentari coinvolti : Rimborsopoli M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Incontro con Le Iene, "miei bonifici tutti regolari". E su Renzi..(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Pensioni - al via ufficialmente l'APE volontario con il simulatore Sul sito dell'INPS : Teleborsa, - Tutto pronto per l'APE volontario , cioè la misura che consente l'anticipo Pensionistico a determinate categorie di lavoratori. E' quanto annuncia l'INPS, che ha pubblicato la circolare ...

M5S - Rimborsi - Di Maio 'I bonifici ci sono - guardate Sul sito' Video : Luigi #Di Maio non ci sta con quello che definisce da sempre un accanimento mediatico riservato quasi esclusivamente, e con toni tutti ad hoc, al Movimento. Oramai sappiamo che non tutti gli esponenti 5 Stelle [Video] vedono i giornalisti come macchiette asservite al potente di turno. Non si può neanche negare che molta stampa sia nazionale che estera, abbia spesso puntato il dito su presunte irregolarita' dei 5 Stelle, quando molti altri ...

Da oggi al via l'Ape volontario e il calcolatore Sul sito Inps : ROMA - Potranno partire già oggi le prime domande di certificazione all'Inps per accedere all'Ape volontaria, il 'prestito finanziario con garanzia pensionistica' che consentirà a chi avrà almeno 63 ...

Alessandro Di Battista si difende sul "caso rendiconti". Le Iene mettono Sul sito il servizio della discordia : "In questi 5 anni ho restituito 220 mila euro di stipendio. Tutti i deputati M5s fanno questo e oggi si assiste ad un attacco sui rendiconti da chi si prende i vitalizi e non restituisce nulla perché un paio di deputati non hanno ancora restituito mi sembra un paese alla rovescia." Lo afferma Alessandro Di Battista a Che tempo che fa su Rai 1, difendendosi dalle accuse rivolte a M5s sulla gestione non corretta della restituzione di parte ...

M5S - Di Maio : i bonifici riSultano Sul nostro sito : Infine non è mancata una stoccata al mondo dell'informazione. "Vedo - ha detto - ancora una grossa sproporzione dell'informazione italiana nei nostri confronti. Mi dispiace dirlo, ma soprattutto da ...

Importanti riscontri Sull’Assistenza per Huawei P10 e problemi fotocamera : tempi ed esito : Da diverse settimane a questa parte si parla con insistenza di uno smartphone, il cosiddetto Huawei P10, ed un problema diffusissimo come quello della messa a fuoco della fotocamera. Pare ormai certo non trattarsi di un malfunzionamento software, in quanto nemmeno le prime beta ottimizzate su Android Oreo hanno posto fine alla questione, come del resto vi abbiamo riportato un paio di settimane fa. La soluzione principale, dunque, prevede l'invio ...

Hacker di AnonPlus Sul sito Salvini : 1.23 "AnonPlus combatte i soprusi,le iniquità,le corruzioni".Queste le parole comparse nella prima mezz'ora del 9 febbraio sul sito Internet del segretario della Lega Matteo Salvini, in corsa per le elezioni politiche di marzo con la coalizione di Centro Destra. Il gruppo di Hacker noto come AnonPlus, ha rivendicato l'incursione sostenendo di aver sottratto anche il contenuto delle chat di Telegram del segretario leghista. Una "prima tranche ...

#Italia18 - Chiara Geloni e Stefano Esposito : duello Sull’Articolo 18 in diretta : L’esponente torinese del Pd e la candidata di Liberi e Uguali alla Camera si affrontano davanti a Tommaso Labate

Sanremo 2018 - sospetto plagio per il brano di Ermal Meta e Moro : il giallo Sul sito della Rai : Scoppia lo scandalo nella prima notte del Festival di Sanremo con il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro sospettato di plagio. Secondo quanto scoperto da altrospettacolo.it, la canzone data per ...