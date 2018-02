: Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma ha annunciato in serata le sue dimissioni “con effetto immediato”. Se il… - fattoquotidiano : Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma ha annunciato in serata le sue dimissioni “con effetto immediato”. Se il… - LaStampa : Sudafrica, il presidente Zuma si dimette - ckyenge : #Sudafrica, l'interesse della nazione arcobaleno abbia la precedenza su quelli del presidente Jacob Zuma. BASTA… -

Il presidente del, Jacob, hato le sue"con effetto immediato". L'annuncio è arrivato durante un discorso alla nazione in diretta tv. Tutta la carriera politica di, 75 anni, al potere dal 2009,è stata accompagnata da accuse di corruzione e scandali. In assenza diera previsto domani un voto di sfiducia in Parlamento da parte del suo stesso partito, per sancire la revoca del suo mandato.(Di giovedì 15 febbraio 2018)