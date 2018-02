Sudafrica | Ramaphosa è nuovo presidente

Sudafrica : Ramaphosa - umiltà e lealtà : ANSA, - IL CAIRO, 15 FEB - umiltà , lealtà e dignità sono caratteristiche del proprio operato che il neo-eletto presidente Sudafrica no Cyril Ramaphosa ha promesso in un breve discorso tenuto in ...

Il maggiore partito Sudafricano ha scelto come suo nuovo presidente Cyril Ramaphosa - oggi vicepresidente del Sudafrica : Cyril Ramaphosa, il vicepresidente del Sudafrica, è stato scelto dall'African National Congress (ANC) come nuovo presidente di partito. L'ANC è il partito che governa il paese dalla fine dell'apartheid nel 1994 (attualmente con il presidente Jacob Zuma) e fu quello di