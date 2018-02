Strootman | Ho tanta fiducia in Pallotta

raisport.rai

(Di giovedì 15 febbraio 2018) ROMA, 15 FEB - "Io honel progetto di, di Monchi, ma è una cosa diversa rispetto ad altre squadre in Italia". Per questo arrivare alla vittoria non sarà così semplice. Kevin ...