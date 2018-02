Strootman | Futuro? Penso solo alla Roma

raisport.rai

: #Strootman e l'importante annuncio sul #futuro: 'ecco la mia intenzione' - CalcioWeb : #Strootman e l'importante annuncio sul #futuro: 'ecco la mia intenzione' -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) 'La clausola da 45 milioni? Nel calcio non si sa mai, ma al mio contratto ora non. Io sono contento di giocare qui, sicuramente lami ha sostenuto dopo l'infortunio e ora non ci...