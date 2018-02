Strootman e l’importante annuncio sul futuro | “ecco la mia intenzione”

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) La Roma è tornata a fare punti con due vittorie ottenute nelle ultime due partite contro Verona e Benevento. Domenica i giallorossi dovranno affrontare la delicata trasferta con l’Udinese, che precede l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar. Nel frattempo Kevin, intervistato da ‘Sky Sport’, ha fatto un importantein merito al suoin vista della sessione estiva di calciomercato: “Ho rinnovato ed ho intenzione di restare a lungo qui. La Roma mi ha saputo aspettare dopo tanti infortuni e voglio giocare la Champions l’anno scorso, spero che saremo in grado di finire tra le prime quattro in classifica, anche se è un peccato non essere rimasti in scia di Napoli e Juventus”. L'articoloe l’importantesul: “ecco la mia intenzione” sembra essere il primo ...