Strangola la moglie malata | i giudici negano l' attenuante | Non è eutanasia

Firenze - Strangola la moglie e tenta il suicidio. A luglio salì per protesta sulla cupola del Duomo perché senza lavoro : Ha ucciso la moglie strangolandola con delle fascette da elettricista e colpendola con un oggetto, forse un bastone. Poi ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene, senza riuscirci. E’ accaduto a Scandicci, in provincia di Firenze. A dare l’allarme è stata la figlia 16enne della coppia, appena rientrata a casa. La vittima era una thailandese di 43 anni. Il delitto si è consumato in un appartamento al piano terreno di un condominio ...

Trieste - assalto in villa : picchiano a morte il proprietario - poi tentano di Strangolare la moglie. Caccia ai killer : Drammatico assalto in villa questa notte : il padrone di casa è stato ucciso a Opicina , sull'altopiano carsico, sopra Trieste. Vittima della violenta rapina un 70enne di cui non è ancora stato reso ...

