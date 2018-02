Stop all' insegnamento senza la laurea | a Genova in 300 rischiano il posto

Vaticano - Stop alla pensione automatica. Ecco la decisione del Papa : Aria di svolta in Vaticano. Papa Bergoglio ha infatti annunciato lo stop delle pensioni automatiche destinate ai nunzi apostolici, ai vescovi della Curia romana non cardinali e ai prelati segretari. Il raggiungimento dei settantacinque anni, prima di questa storica decisione del pontefice, prevedeva infatti il "traguardo" pensionistico. Il Papa argentino, attraverso la Lettera Apostolica datata 12 febbraio e pubblicata oggi ...

Stop alle polemiche : sono tornati i corrimano a San Lorenzo : Di cosa stiamo parlando? Dei corrimano che, a fine gennaio, erano saliti agli onori della cronaca per la loro impropria collocazione. Nonostante i cittadini avessero manifestato il loro dissenso, ...

Vino - Coldiretti : plauso per lo Stop alle speculazioni sui nuovi vigneti : Bene lo stop alle speculazioni sui nuovi vigneti con una soglia massima di 50 ettari per i nuovi impianti e la garanzia di una quota minima compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti, qualora le domande ammissibili dovessero risultare superiori alla superficie messa a disposizione. E’ quanto afferma la Coldiretti rispetto al nuovo decreto del Ministero delle Politiche Agricole che fissa un limite per ciascuna domanda di autorizzazione a ...

Serie A Inter - Stop per Perisic : problema alla spalla. A rischio anche Miranda : MILANO - Problemi per Spalletti e per l' Inter . Il bollettino medico del lunedì si chiude con il segno negativo: Perisic , infatti, deve fare i conti con una distorsione alla spalla destra. Al ...

Stop alle "monetine" da 1 e 2 cent : cosa cambia davvero per i consumatori : Che cosa cambia per i consumatori, per tutti i cittadini, dopo che è stato stabilito lo Stop al conio delle monete da 1 e 2 centesimi in Italia? Come stanno a oggi le cose? Un mese fa il conio è stato...

Sex and the City/ Kim Cattrall minaccia Sarah Jessica Parker : Stop al terzo film - colpa del litigio? : Guerra tra le ex protagoniste della serie televisiva Sex and the City Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker resa pubblica con un post della prima dopo la morte del fratello(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:29:00 GMT)

Roma - domenica ecologica - Stop alle auto : oggi tutti a piedi - potenziate le linee bus : Traffico, rumore di clacson, nubi di smog: almeno per un giorno, scordateveli. Torna domani la domenica ecologica, la terza delle quattro giornate festive disposte dal Comune per sensibilizzare i ...

Allegri - questa Juventus contro il Tottenham non basta : serve un salto di qualità - Stop con la formula “brutti ma vincenti” : La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte avrà una squadra davvero in netta risalita dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, una squadra che è nettamente superiore a quelle recentemente affrontate dalla Juventus: il Tottenham di Pochettino. Nelle ultime uscite in campionato, la Juventus ha deluso enormemente dal punto di vista del gioco. Tolta la ...

Smog Roma - domani domenica ecologica : Stop alle auto in Fascia Verde : stop alle auto per domani, terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dalla Giunta Capitolina. Previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata “Fascia Verde” del Pgtu (Piano Generale del Traffico Urbano) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati ...

Scandone - Stop a gare e allenamenti tra le proteste delle società : 'Vergogna' : Il nostro sport non è garantito dalle istituzioni'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e ...

Infortunio Ghoulam - shock Napoli : nuovo Stop in allenamento - frattura della rotula : Infortunio Ghoulam – shock Napoli, nuovo grave Infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro rimediata lo scorso novembre. Nell’allenamento di oggi però il giocatore si è di nuovo fermato: si sospetta la frattura della rotura sempre del ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Ecco il comunicato del ...

Piscina Scandone chiusa : Stop alle gare di pallanuoto del weekend : chiusa la Scandone. Ciclicamente l'impianto di Fuorigrotta viene chiuso dalla Asl 1 che settimanalmente verifica la purezza dell'acqua. Per questo motivo le gare di campionato di pallanuoto di questo ...

Camere - rinviati i bandi per 70 assunzioni. Stop dalle opposizioni - il Pd : fate un errore : 'Nun ce se crede'. Lo sconsolato commento in romanesco del funzionario della Camera, raccolto ieri sera a Montecitorio, descrive a pennello l'inaspettata capriola politica che ha determinato ieri la sospensione dell'attesissimo concorso che avrebbe portato a una settantina di assunzioni fra Camera e Senato. Ora, se tutto va bene, tra elezioni, scelta dei nuovi ...

Smog Roma : l’11 febbraio la terza domenica ecologica - Stop alle 19 e non alle 20 : 30 : stop alle auto l’11 febbraio, per la terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dalla Giunta Capitolina. Previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata “Fascia Verde” del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. La misura ha l’obiettivo di contenere e prevenire l’inquinamento atmosferico. Roma ...