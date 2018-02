eurogamer

: Stardew Valley: multiplayer beta in arrivo questa primavera? #StardewValley - Eurogamer_it : Stardew Valley: multiplayer beta in arrivo questa primavera? #StardewValley - gamesnmoreit : Stardew Valley – La beta del multiplayer inizierà ad essere disponibile in primavera - thexeon : Stardew Valley: l’aggiornamento che introduce il multiplayer è in fase di test… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) I creatore disi chiama Eric Barone e sta programmando di lanciare ladel gioo per, riporta IGN.Barone ha annunciato che i progressi nel compartodel gioco stanno avanzando bene, inoltre il lavoro sulle nuove funzionalità è terminato mentre le linee di testo sono attualmente in fase di localizzazione. In seguito alla fase di traduzione del testo, si passerà a quella di controllo qualità in entrambi i comparti single e, sottoscrive Barone. Una volta superate queste fasi, l'aggiornamento sarà pronto per lapubblica.Read more…