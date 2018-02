STAR TREK | DISCOVERY - Recensione 1x15 Will You Take My Hand? SEASON FINALE

Quando la trama di un episodio di STAR TREK viene pubblicata - per errore - da una rivista scientifica : Viaggiare alle velocità, uguali a quelle di Star Trek, potrebbe essere davvero devastante per noi esseri umani. É quello che "dimostra" un'ennesima bufala

STAR TREK : DISCOVERY - Una disperata missione per il destino della Federazione : Cari lettori, questa sera su CBS All Access arriverà il quindicesimo e ultimo episodio della prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY, chiudendo un ciclo estremamente affascinante, specialmente in questa seconda parte. L'episodio, dal titolo "Will You Take My Hand?", sarà incentrato sulla disperata missione su Qo'Nos, pianeta natale dei Klingon, guidata dal nuovo capitano della DISCOVERY, Philippa Georgiou, le cui tattiche saranno un sicuro ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x14 "The War Without - The War Within" : La prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY sta per volgere al termine e lo capiamo abbastanza bene da questo penultimo episodio, meno dinamico e più riflessivo, ma non per questo negativo. Diretto da David Solomon (Buffy The Vampire Slayer, Once Upon a Time) e scritto da Lisa Randolph (The Wolf Inside), il quattordicesimo episodio, intitolato "The War Without, The War Within", ci riproietta nella trama principale della serie, dopo un'esplosiva ...

STAR TREK : DISCOVERY - La guerra è ancora là fuori... : Ben ritrovati con l'anteprima del quattordicesimo e penultimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, in arrivo questa sera su CBS All Access. L'episodio si intitola "The War Without The War Within", titolo che ci fa capire sin da subito quale sarà il focus principale di quello che sarà, a seguito della rocambolesca uscita dallo Specchio e dell'inquietante colpo di scena che ha concluso il precedente episodio.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - ...

STAR TREK : DISCOVERY - I produttori anticipano i prossimi episodi! : Il tredicesimo episodio è stato ricco di eventi, oltre che per la dipartita del capitano Gabriel Lorca. Infatti la vicenda è terminata con un'amaro colpo di scena, dove i Klingon hanno vinto il conflitto con la Federazione. A questo proposito nella rubrica Spoiler Room di EW.com, i produttori Gretchen J.Berg e Aaron Harberts danno un piccolo assaggio di quello che accadrà nei restanti due episodi.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - ...

STAR TREK : DISCOVERY - Jason Isaacs commenta la dipartita di [SPOILER]! : *SPOILER SE NON AVETE VISTO LA 1x13* Chi ha visto il tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, saprà che questo episodio ha visto una morte davvero scioccante, anche per chi disprezzava il personaggio in questione. Stiamo parlando del capitano Gabriel Lorca, trafitto dall'Imperatrice Georgiou per poi venire gettato nel nucleo miceliale. Il suo interprete, Jason Isaacs, ha commentato la dipartita del suo personaggio a EW.com, discutendo anche ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x13 "What's Past Is Prologue" : E con grande soddisfazione mi ritrovo a recensire questo tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, perchè alla fine il ben sperato balzo di qualità è arrivato, in una serie di eventi dinamici e intensi che terranno incollati allo schermo anche i cari scettici. Forse il titolo "What's Past Is Prologue" non ha funzionato tanto per la storia in se', quanto per lo sviluppo della serie e di come questo episodio si incastra, elemento che poi ...

STAR TREK : DISCOVERY - Il passato non è che l'inizio di qualcos'altro : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, in arrivo questa sera su CBS All Access. Il titolo dell'episodio è "What's Past Is Prologue" e prosegue la tesa vicenda vista in precedenza, dopo che abbiamo scoperto la vera identità di Gabriel Lorca, a spese della povera Michael Burnham, emotivamente scossa.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition"Cominciamo con la ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition" : Siamo arrivati al dodicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, il quale ha dato decisamente tanti spunti per future discussioni riguardo a quello che succederà dopo, uno in particolare, che ricorda quanto le espressioni di certi personaggi abbiano un peso. Intitolato "Vaulting Ambition", con direzione di Hanelle M. Culpepper (Criminal Minds) e sceneggiatura di Jordon Nardino (Desperate Housewives, Quantico), questo episodio continua la storyline ...

Il gustoso video che rifà STAR TREK anticipando il film di Tarantino : È da diverso tempo che si parla di un possibile capitolo cinematografico di Star Trek diretto da Quentin Tarantino. Pare che il regista abbia già delle idee in proposito e le stia elaborando per porle all’attenzione di J.J. Abrams, artefice di questo nuovo ciclo di reboot. Inevitabile volare con la fantasia e immaginare come potrebbe essere Star Trek in salsa tarantiniana. L’attore John Cho, che nella saga attuale interpreta Hikaru ...

STAR TREK : DISCOVERY - Shazad Latif commenta la rivelazione su Tyler! : L'undicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY ha portato con se' delle rivelazioni, di cui una era decisamente già attesa dal pubblico e oggetto di una teoria che abbiamo già trattato nelle scorse settimane. Infatti chi avrà visto l'episodio saprà che il tenente Ash Tyler è in realtà il Klingon Voq, alterato chirurgicamente e mentalmente per infiltrarsi sulla USS DISCOVERY. A questo proposito Shazad Latif, in un'intervista a Variety, ha ...