SSC Napoli-Lipsia | streaming - direttaTV - formazioni - info

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Stasera, ore 21.05, al San Paolo ildebutta in Europa League dopo la retrocessione dai giorni della Champions League. Ad affrontare ilci sarà il. Ilè superiore, il rischio maggiore è prendere troppo sottogamba la sfida, pensando troppo al campionato, dove gli 'azzurri' sono attualmente in testa.- RB: probabiliufficiali Maurizio Sarri, oltre ai due assenti 'storici' Milik e Ghoulam, deve far a meno dei 2 squalificati, Dries Mertens e Machach e di 2 acciaccati, Albiol e Chiriches. Andiamo subito a vedere le probabiliufficiali:(4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. Mister: Maurizio Sarri....