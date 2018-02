Spartak Mosca-Athletic Bilbao Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Probabili Formazioni Spartak Mosca-Athletic Bilbao - Europa League 15-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Spartak Mosca-Athletic Bilbao, Andata Sedicesimi di Finale di Europa League 2017/2018, ore 19.00: Carrera e Ziganda in campo con il 4-2-3-1. L’Europa League entra nel vivo con l’andata dei sedicesimi di finale. I campioni di Russia dello Spartak Mosca ospiteranno alla Otkrytiye Arena i baschi dell’Athletic Bilbao. I padroni di casa, allenati da Massimo Carrera, si sono piazzati al terzo posto ...

Genoa - lo Spartak Mosca prova a prendere Taarabt : la situazione : Il calciomercato russo terminerà il 24 febbraio e le squadre del campionato si stanno prodigando a rafforzare le proprie rose. Lo Spartak Mosca di Carrera dà un’occhiata molto attenta al campionato italiano e nelle ultime ore, dopo gli assalti a Ljajic, pare che il club abbia messo gli occhi su Adel Taarabt. A rivelarlo è stato il quotidiano portoghese “A Bola”, che ha parlato dell’interessamento dello Spartak Mosca per ...

Inter-Spartak Mosca 3-3 (6-4 dcr) - Youth League : nerazzurri agli ottavi : L’Inter Primavera accede agli ottavi di finale di Youth League dopo aver sconfitto ai calci di rigore lo Spartak Mosca per 6-4 dopo i calci di rigore. La partita era terminata 3-3 dopo i supplementari. La gara, che era secca e giocata soltanto in 90 minuti, ha visto i nerazzurri protagonisti di un’ottima partita. Gli uomini di Stefano Vecchi, che potevano contare sui baby fenomeni Pinamonti ed Odgaard in attacco, passano subito ...

Diretta/ Inter Primavera Spartak Mosca (risultato finale 6-4 dcr) : nerazzurri qualificati ai rigori! : Diretta Inter Primavera Spartak Mosca, Youth League: risultato finale 6-4 dopo i calci di rigore. I nerazzurri si qualificano dopo il 3-3 nei novanta minuti e un finale al cardiopalma(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:02:00 GMT)

Calciomercato Torino - pressing dello Spartak Mosca per Ljajic : il suo addio è ancora possibile : Calciomercato Torino – Il mercato condotto dal Torino nella sessione invernale appena conclusa è stato ampiamente insufficiente. Mazzarri aveva chiesto un centrocampista e un vice-Belotti ma la dirigenza non è riuscita ad esaudire nessuna delle due richieste del tecnico toscano. La telenovela legata a Donsah si è conclusa con un nulla di fatto mentre per il vice-Belotti non si è fatto un granchè aldilà di qualche sondaggio. Il mercato in ...

Lo Spartak Mosca guarda in Italia : assalto a Genoa e Torino - le ultime : Il Genoa è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Udinese, stagione altalenante per la squadra di Ballardini. ultime ore di calciomercato caldissime, si pensa ad alcuni colpi in entrata ed uscita, si sta lavorando ad uno scambio interessante con la Roma. Altra novità a sorpresa ed in uscita, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ lo Spartak Mosca, come sostituto di Quincy Promes guarda in casa ...

Maksimovic : “Felice e concentrato sullo Spartak Mosca. Il mio futuro dipenderà dal Napoli” : Nikola Maksimovic, neo difensore dello Spartak Mosca, ha rilasciato un’intervista per il sito ufficiale del club russo. Il serbo, che non ha mai trovato spazio alla corte di Maurizio Sarri, è stato ceduto in prestito per sei mesi. Queste le sue prime dichiarazioni da ex: “L’offerta dello Spartak mi ha attirato subito. L’iter per concludere l’operazione è stato lungo, […] L'articolo Maksimovic: “Felice e ...

Napoli - ora si vende : Giaccherini al Chievo e Maksimovic allo Spartak Mosca : Il Napoli ora vende. Incassato il rifiuto di Simone Verdi del Bologna , salutato l'arrivo di Younes dall' Ajax e in attesa del sì di Politano dal Sassuolo per sistemare le alternative al tridente ...

Torino - Ljajic in uscita : piace allo Spartak Mosca : Torino, Ljajic in uscita: piace allo Spartak Mosca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, Ljajic IN uscita – Il Torino non si muove soltanto per il mercato in entrata. I granata infatti stanno sondando il terreno per Godfred Donsah, centrocampista del Bologna. Ma un occhio di riguardo viene dato alla situazione di Adem Ljajic. CLAUSOLA RESCISSORIA DA ...

Napoli - UFFICIALE : Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca : Napoli, UFFICIALE: Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, UFFICIALE Maksimovic – Nikola Maksimovic lascia il Napoli e si trasferisce in prestito per 6 mesi ai russi dello Spartak Mosca. A comunicarlo il buon esito della trattativa lo stesso club russo attraverso un comunicato UFFICIALE. Il difensore si ...