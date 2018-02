Spari contro un centro che ospita migranti nell' ennese

Migranti : Spari contro centro accoglienza nell’ennese : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Momenti di paura, la notte scorsa, ma la notizia si è appresa solo oggi, a Pietraperzia, piccolo centro dell’ennese, dove ignoti hanno sparato diversi proiettili contro la finestra della canonica, che ospita una ventina di Migranti. La canonica è utilizzata da qualche tempo dall’associazione Don bosco 2000 che si occupa dei Migranti. Oggi il vescovo di piazza Armerina celebrerà la messa nella ...

Enna - Spari contro un centro che ospita migranti a Pietraperzia : nessun ferito : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia, in provincia di Enna, che ospitano da 4 giorni una ventina di migranti. Non ci sono feriti ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. Molta paura tra gli ospiti del centro e gli operatori. La gestione del centro è svolta dall’associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'articolo Enna, ...

Grillo : “Immigrati? In Svizzera sono dirigenti - qui gli Spariamo. Ognuno quelli che si merita. Serve controllo flussi” : “Gli immigrati? In Svizzera li fanno amministratori delegati, qui gli spariamo. Ognuno ha gli immigrati che si merita”. Beppe Grillo torna in televisione, intervistato in esclusiva per “Kronos-il tempo della scelta”, programma che andrà in onda venerdì 16 alle 21.20 su Rai2. E parla di immigrazione, accennando anche all’attentato di Macerata contro i neri. “Lì, a Ginevra, hanno una penetrazione del 40 per ...

Enna - Spari contro le finestre di un centro migranti : A Pietraperzia 20 ragazzi sono ospitati in canonica. La struttura è aperta da una settimana. Nessun ferito

Grasso : Spari contro inermi è terrorismo : 10.40 "Renzi non parla di terrorismo per Macerata.Mi dica qual è la differenza visto che la magistratura è partita dalla ipotesi di strage". Lo ha detto Grasso leader di Leu,a Radio anch'io."Non possono esserci distinzioni sulle religioni,ognuno deve poter esercitare il proprio culto e non farlo in maniera nascosta", ha detto commentando Salvini sull'incompatibilità Costituzione-Islam Il dialogo col Pd? E' possibile "se si danno segnali ...

Agguato a Napoli - Spari contro auto : uccisi due uomini - : I killer sono entrati in azione nella seconda traversa Janfolla, nel quartiere di Miano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul duplice omicidio

Spari contro gli immigrati - Traini confessa : 'Volevo vendicare Pamela - non sono pentito' : Quello che ha fatto è sicuramente eclatante, raccapricciante e da condannare, ma la politica si dovrebbe interrogare sul malessere che ha portato un'ampia parte della popolazione a manifestare sui ...

Spari contro vetrata pizzeria - no feriti : ANSA, - MARINA DI GIOIOSA IONICA , REGGIO CALABRIA, , 4 FEB - Hanno sparato tre colpi di pistola contro una pizzeria, fortunatamente senza colpire nessuno, e sono stati arrestati poco dopo dai ...

Spari contro migranti a Macerata - fermato un estremista di destra : Il saluto fascista - Giunta in piazza della Vittoria la vettura è andata contromano verso il marciapiedi del Monumento ai Caduti, un colonnato di mattoni e pietra bianca con un'edicola la centro, in ...

Macerata - Spari in strada contro gli extracomunitari di colore : sei feriti Video : Terrore tra le vie centrali di #Macerata: da un'auto in corsa sono partiti degli spari. Arrestato un italiano di 28 anni, presunto responsabile assieme all'autista che guidava il veicolo. I colpi di arma da fuoco provenienti dall'automobile nera in corsa nelle vie centrali di Macerata hanno ferito 6 persone: i bersagli erano gli extracomunitari di colore che passeggiavano per il centro della citta'. E' stato subito arrestato, questa mattina, il ...

Spari contro gli extracomunitari : l'uomo fermato era stato candidato con la Lega : L'uomo arrestato dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta a Macerata si chiama Luca Traini, ed è un maceratese di 28 anni.Per i Carabinieri è lui l’aurore delle sparatorie avvenute...