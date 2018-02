Spari contro centro che ospita migranti

Enna - Spari contro casa che ospita migranti/ Ultime notizie Pietraperzia - nessun ferito : “atto intimidatorio” : Enna, spari contro casa che ospita migranti a Pietraperzia. Le Ultime notizie: nessun ferito. “atto intimidatorio”, scrive l'associazione Don Bosco 2000 sui social(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:49:00 GMT)

Migranti : Spari contro centro accoglienza nell’ennese : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Momenti di paura, la notte scorsa, ma la notizia si è appresa solo oggi, a Pietraperzia, piccolo centro dell’ennese, dove ignoti hanno sparato diversi proiettili contro la finestra della canonica, che ospita una ventina di Migranti. La canonica è utilizzata da qualche tempo dall’associazione Don bosco 2000 che si occupa dei Migranti. Oggi il vescovo di piazza Armerina celebrerà la messa nella ...

Spari contro un centro che ospita migranti nell'ennese : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia (Enna) che ospitano da quattro giorni una ventina di migranti. Non ci sono feriti - riporta l'Ansa - ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. C'è stata tanta paura tra i migranti e gli operatori. La gestione del centro è svolta dall'associazione "Don Bosco 2000" di Piazza Armerina (Enna).

