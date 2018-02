SPARATORIA AL LICEO Florida | non ci resta nemmeno più un cuore che sanguina

SPARATORIA in un liceo della Florida - lo sceriffo : «Almeno 17 morti» : La Sparatoria è avvenuta alla Stoneman Douglas di Parkland. Studenti e professori barricati nelle aule per ore. L’aggressore, un ex studente che indossava una maschera anti-gas, è stato catturato

Usa - SPARATORIA in un liceo della Florida Media : almeno tre morti e oltre 50 feriti : Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Parkland, Florida, dove un uomo, pare uno studente, con indosso una maschera antigas ha aperto il fuoco sugli studenti. Pesante il primo bilancio delle vittime diffuso dai Media: almeno tre morti e una cinquantina di feriti.

Il numero degli studenti uccisi nella SPARATORIA nel liceo in Kentucky è salito a 2 - i feriti sono 17 : Una persona ha sparato oggi in un liceo di Benton, nella contea di Marshall, in Kentucky (Stati Uniti), uccidendo due studenti e ferendo altre 17 persone. Il governatore dello stato, Matt Bevin, ha detto che la polizia ha arrestato un The post Il numero degli studenti uccisi nella sparatoria nel liceo in Kentucky è salito a 2, i feriti sono 17 appeared first on Il Post.

Kentucky - SPARATORIA in un liceo : "Colpiti cinque studenti - un morto". Arrestato l'autore : Una sparatoria sarebbe avvenuta in Kentucky, alla Marshall County High School, una scuola superiore di Benton. Non è ancora chiara la dinamica né i motivi della sparatoria. Le...