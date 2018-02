Spal | ecco chi c' è in pole per il dopo Semplici

3 giocatori potrebbero essere out : ecco la nuova Inter di Spalletti Video : L'Inter torna a vincere con la grandissima prestazione del giovane francese Karamoh davanti ai propri tifosi, ma nonostante i tre punti conquistati che valgono il terzo posto solitario in campionato non mancano le grane per Spalletti. Diversi giocatori, per motivi differenti, potrebbero non farcela per la prossima partita in casa di un ritrovato Genoa. Il caso Perisic Il giocatore nerazzurro, dopo un avvio di stagione devastante ha avuto una ...

Attacco fascista alle Spalle - ecco il nuovo circolo Pd di Melara : La Spezia - Questa mattina è stato inaugurato il nuovo circolo del Pd nel quartiere di Melara. Presenti i quattro candidati alle elezioni politiche - il senatore Massimo Caleo, l capogruppo Pd in ...

Spal-Milan streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Spal-Milan streaming – Continua il programma valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, in campo Spal e Milan che si affrontano in una partita importante per la classifica. Al ‘Paolo Mazza’ ci sono in palio punti pesanti. Gli spallini vogliono uscire dalla crisi e riconquistare una vittoria che manca ormai da sei turni per tirarsi fuori dalla zona rossa. Il Milan invece va a caccia del quinto risultato positivo consecutivo per ...

Spal-Milan - ecco come seguire il match : Notizie sul tema Calendario Serie A, date e orari 24.a giornata: dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming Fiorentina-Juventus diretta tv e live streaming, dove vedere la partita oggi 9 ...

Inter - Candreva manda un messaggio a Spalletti : “cambio di modulo? Ecco dove posso giocare” : Presente all’evento “Amici dei Bambini” a Milano, Antonio Candreva ha analizzato il momento dell’Inter che non sta attraversando un periodo positivo. Ecco le sue dichiarazioni: “Contraccolpo psicologico dopo aver perso la testa? Abbiamo avuto mesi di difficoltà ed è sotto gli occhi di tutti. Forse abbiamo perso autostima dopo la partita contro l’Udinese in cui meritavamo di vincere, per fortuna quelle dietro stanno ...

Spalletti allo scoperto sulle confidenze con i tifosi : “Le frasi sull’Inter? Ecco cosa dico” : Nella giornata di oggi ‘Il Corriere della Sera’ ha pubblicato un colloquio andato in scena tra Luciano Spalletti ed alcuni tifosi della Roma, all’esterno di un ristorante milanese al termine di Inter-Roma dello scorso 21 gennaio. Il tecnico nerazzurro ha fatto alcune confidenze scottanti che ha voluto commentare ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Quando posso, parlo volentieri con i tifosi. Non credo di aver ...

“Dottore - non riesco a fare la cacca”. Arriva in ospedale con la pancia gonfissima ma i medici - dopo avergli prescritto dei lassativi - lo rimandano a casa con una pacca sulla Spalla : ‘’Tutto ok’’. Poi Jack - 17 anni - va a riposare ed ecco cosa accade nella notte. Choc totale : Non andava al bagno da giorni e aveva la pancia gonfissima così, preoccupato e pieno di dolori, ha deciso di andare in ospedale. I dottori lo hanno tranquillizzato: “È solo una brutta costipazione’’ gli hanno detto. E poi lo hanno rimandato a casa. Ma Jack Dunn, 17 anni, che aveva forti mal di pancia e non andava al bagno da giorni e per questo si è rivolto al Pronto Soccorso, è stato rimandato a casa senza problemi. I medici del Royal Glamorgan ...

Pastore a un passo dall'Inter - ecco come stravolgerebbe l'undici di Spalletti Video : L'Inter [Video]di Luciano Spalletti potrebbe subire un grosso cambiamento in questi ultimi giorni di calciomercato visto che sembra sempre più vicino l'approdo del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. Il giocatore ha accettato di decurtarsi l'ingaggio e per trasferirsi a Milano andra' a firmare un contratto triennale fino al 2021 a cinque milioni di euro all'anno, rispetto all'attuale contratto con il club parigino, da ...

VIGNETTA/ELEZIONI IN VISTA - LECCO SpalANCA LE PORTE AL CANDIDATO COMASCO : LECCO " Basiti i lecchesi alla notizia di un COMASCO a rappresentare tutto il centrodestra all'uninominale per la Camera . A rincarare la dose l'appartenenza politica, che non è di quelle più rappresentative in città e provincia. Si tratta infatti di Alessio Butti , praticamente sconosciuto agli elettori lecchesi, già parlamentare di An e oggi in quota ...

Rivoluzione Inter : ecco la nuova squadra di Spalletti per la Champions Video : Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e l'#Inter sta ultimando le ultime mosse per rinforzare la rosa di Luciano Spaletti, che gia' ha accolto i primi due rinforzi: stiamo parlando di Lisandro Lopez, arrivato in prestito per 500 mila euro dal Benfica riscatto fissato a 9 milioni, e Rafinha Alcantara, arrivato dal Barcellona in prestito ed eventuale riscatto legato alle presenze, si parla di 35 milioni più 3 di bonus. Il ...

Calciomercato Spal - il ds Vagnati si sbilancia : “Ritorno di Bonifazi? Ecco come stanno le cose” : Calciomercato Spal – Giornata di presentazioni in casa Spal. Il club ferrarese infatti ha presentato alla stampa il nuovo centrocampista Everton Luiz. A margine della conferenza ha preso parola anche il ds Vagnati che ha fatto un punto della situazione in merito ad un possibile ritorno di Kevin Bonifazi, difensore di proprietà del Torino ma che con la maglia dei granata ha fin qui trovato pochissimo spazio. Grande protagonista della ...

Brescia - qualcosa si muove E dopo Spalek - ecco Curcio : Fabio Pettenò In entrata Nikolas Spalek e Felipe Curcio, in uscita Josè Machin, alla finestra Fabrizio Paghera e Carlos Embalo. Sono queste le mosse di mercato che hanno animato l'inizio di settimana ...

L'arrivo di Sturridge stravolge l'Inter? Ecco il possibile nuovo 11 di Spalletti Video : L'#Inter è sempre tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Ieri è arrivata l'ufficialita' dell'acquisto del fantasista brasiliano, Rafinha, arrivato in prestito gratuito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro più tre milioni di bonus legati al possibile piazzamento in Champions League. Si tratta del secondo acquisto dopo L'arrivo dal Benfica del centrale argentino, Lisandro Lopez, ...

Calciomercato Inter - ecco il “cambio di strategia” chiesto da Spalletti : Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti esce dalla gara di ieri con un sorriso dato il pari acciuffato nel finale. Ma anche contro la Roma qualche problema nella rosa si è visto. Il tecnico Interista ha sempre avuto come tendenza quella di cambiare spesso e volentieri gli esterni per dare freschezza alla manovra nella ripresa, all’Inter questo non può farlo perchè praticamente ne ha solo 2 in rosa per 2 posti ...