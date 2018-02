Sondaggi Elezioni 2018 Intenzioni di voto | centrodestra al 38 | 6% | Renzi sotto il 23%

Elezioni - per i Sondaggi il centrodestra è ad un passo dal 40% : Per ora sono solo numeri e statistiche ma se trovassero conferma nelle Elezioni del prossimo 4 marzo il centrodestra ...

Sondaggi Elezioni - rimborsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli , il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...

Elezioni - gli ultimi Sondaggi : M5s primo partito - avanza il centrodestra : Il 4 marzo 2018, giorno in cui si voterà per le Elezioni politiche, si avvicina sempre di più. La...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni non ‘crescono’ più : SONDAGGI politici elettorali verso ELEZIONI 2018 : Intenzioni di voto e analisi, centrodestra al 36% è avanti ma non cresce più. Le ultime notizie su Regionali Lombardia, Fontana avanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Elezioni regionali Lombardia 2018 : Sondaggi e come si vota Video : Manca meno di un mese alle #Elezioni regionali #Lombardia 2018, appuntamento politico che andra' a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video]. A re gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega ...