Snowboardcross | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Omar Visintin secondo in qualifica

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Omar Visintin all’attacco - azzurri per stupire. Vaultier favorito per il bis d’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : sorpresa nello Snowboardcross? : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:36:00 GMT)

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti della gara maschile. Tanti pretendenti - gli italiani pronti all’exploit : Dopo i quattro titoli assegnati nel park & pipe (slopestyle ed halfpipe, maschili e femminili), è tempo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, giovedì 15 febbraio, con inizio delle qualifiche alle 03.00 ora italiana, e fase finale dalle 05.30, scenderanno in campo gli uomini. I pretendenti al trono olimpico sono molti: per quanto mostrato nelle recenti uscite in Coppa del Mondo, il favorito numero uno appare ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin e gli azzurri puntano al podio : Questa notte l’Italia si gioca una grande carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: va in scena infatti lo Snowboardcross al maschile, che avrà prima le qualifiche e poi le fasi finali, che decideranno il podio. Quattro alfieri tricolore per andare a caccia di un sogno: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti, chi più o chi meno, possono provare a giocarsi una opportunità di ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Finalmente ci siamo: l’Italia cala le sue prime carte da medaglia nello snowboard. Dopo i 4 titoli assegnati nel park & pipe (slopestyle e halfpipe, maschili e femminili), è tempo delle gare di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia domani con la prova maschile. Saranno quattro gli azzurri in gara: Omar Visintin, il migliore in stagione degli italiani è però reduce da una brutta caduta in allenamento che ...

Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Ormar Visintin guida la truppa italiana in cerca del podio : Giovedì 15 febbraio al Phoenix Snow Park andrà in scena una delle gare più attese per l’Italia cioè quella dello Snowboardcross maschile con le qualificazioni alle ore 11.00 locali (le 3 italiane) e alle 13.30 (le 5.30 italiane). Quattro gli azzurri al via della competizione con l’obiettivo di conquistare il primo podio della storia nella specialità. A guidare la pattuglia tricolore ci sarà naturalmente Omar Visintin, protagonista ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Ho due coltelli tra i denti. Alle Olimpiadi tranquilla - siamo tante favorite. Contenta per il podio di Godino” : Michela Moioli è letteralmente scatenata in questo frangente della stagione, ha vinto la seconda gara nel giro di 24 ore ed è lanciatissima verso la conquista della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’azzurra si presenterà con tutti i favori del pronostico Alle imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni rilasciate da Michela alla Fis dopo il successo di Feldberg: “Oggi è stata più difficile, ho fatto ...

Snowboardcross - SCATENATA! Michela Moioli firma la doppietta - vittoria show a Feldberg : che volo verso le Olimpiadi : Quarta affermazione stagionale, la seconda consecutiva sulle nevi tedesche di Feldberg, per la nostra Michela Moioli, che trionfa ancora in Coppa del Mondo di Snowboardcross ed allunga in vetta alla classifica: ancora una volta l’azzurra, che ora punta al bersaglio grosso a PyeongChang, evita il gioco di squadra francese e beffa le tre transalpine in finale con lei. Charlotte Bankes è seconda, Chloe Trespeuch chiude il podio, ai cui piedi ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Feldberg l’ultima tappa prima delle Olimpiadi di PyeongChang : Non si ferma la Coppa del Mondo di Snowboardcross che, vista la lontananza dalla prova olimpica (sarà nell’ultima settimana dei Giochi), va avanti anche a pochi giorni dalla cerimonia d’apertura che si svolgerà tra sette giorni in quel di PyeongChang. Si gareggia nel week-end a Feldberg (Germania), il programma prevede un doppio appuntamento tra sabato e domenica. Tra gli uomini c’è da segnalare la nuova assenza di Omar ...

Snowboardcross - Omar Visintin : “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno solo : la medaglia. Mi piace la pista - Moioli una delle più forti” : E’ uno degli uomini italiani più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Reduce da un periodo di forma eccezionale, durante il quale sono arrivate due vittorie di fila a livello individuale nella Coppa del Mondo di Snowboardcross (con la ciliegina della torta del successo a squadre con Emanuel Perathoner) tra Cervinia ed Erzurum, Omar Visintin si è prepotentemente lanciato verso la manifestazione a cinque cerchi. Una brutta ...