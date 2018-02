Slalom gigante femminile | bronzo per Federica Brignone alle Oimpiadi di Pyeongchang Oro

Olimpiadi invernali 2018 : maltempo a Pyeongchang - a rischio lo Slalom gigante femminile : A “forte” rischio di rinvio le prossime gare di sci alpino nell’ambito delle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang . A causa del forte vento che soffia nei siti di gara lo slalom gigante femminile , in programma alle 3 ora italiana di questa notte al Yongpyong alpine centre, potrebbe essere rinviato. A rischio anche la combinata uomini in calendario martedì alle 7 al Jeongseon sport centre. L'articolo Olimpiadi invernali 2018 : ...

Sci alpino - gigante Garmisch e Slalom Lenzerheide 2018 : le pagelle dell’Italia. Eisath si risolleva - Curtoni sufficiente - out Costazza : Oggi si sono disputati il gigante maschile di Garmisch e lo slalom femminile di Lenzerheide , prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino . Di seguito le pagelle degli azzurri. FLORIAN Eisath : 7. Bella gara nel momento più importante della stagione. Sesto dopo la prima manche, l’azzurro riesce a confermarsi nella seconda chiudendo con un convincente settimo posto. Bella prova verso le Olimpiadi, ha meritato la ...

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones - streaming video e tv : Meillard subito in testa! : Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones , info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:17:00 GMT)

Slalom gigante - seconda l'azzurra Bassino nella prima manche a Plan de Corones : A sorpresa la norvegese Raghnild Mowinckel, mai un podio in questa disciplina, è al comando in 1.03.24 dopo la prima manche dello Slalom gigante di Kronplatz valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Subito alle sue spalle in 1.03.32 c'è l'azzurra Marta Bassino mentre terza è al tedesca Viktoria Rebensburg in 1.03.33. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori ...