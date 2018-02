Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | fuga con i figli Lorenzo Mattia e Sofia

“Ho avuto paura”. Rita Dalla Chiesa - i momenti in cui il suo cuore si è fermato. La conduttrice - che presto vedremo di nuovo in tv - lo ha raccontato a Verissimo - davanti ai microfoni di Silvia Toffanin : La carriera, la vita, l’amore. Rita Dalla Chiesa si confessa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. La conduttrice tv, da tempo lontana dagli schermi, ha toccato molti temi a cominciare dall’ex marito Fabrizio Frizzi, nei mesi scorsi al centro dell’attenzione dei media dopo il malore che l’ha colpito. “Fabrizio Frizzi è stato l’uomo più importante della mia vita, ma quando arriva il sottovento ti devi fermare cerchi il ...

“Cecilia e Ignazio sono in crisi”. Parola di Silvia Toffanin - e loro? La conduttrice di ‘Verissimo’ lancia la bomba - poi c’è quel “gesto” che svela tutta la verità : Doveva arrivare prima o poi il momento della fatidica crisi, tanto da far scattare a tutti la domanda: Cecilia e Ignazio si sono lasciati o stanno ancora insieme? Il dubbio è lecito dopo che Verissimo, nel corso dell’ultima puntata condotta da Silvia Toffanin, ha parlato di litigi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, non si tratta di una crisi seria ma solo di un semplice diverbio risolto in fretta. La ...

“Sto con Eva!”. Isola dei Famosi - al fianco della Henger scende lei. Naufraga - bellissima - ufficialmente non aveva ancora preso una posizione sulla storia di Francesco Monte. Lo ha fatto ieri a Verissimo - davanti a Silvia Toffanin : Non si ferma la polemica intorno al presunto spinello fumato da Francesco Monte all’Isola dei Famosi con il pubblico sempre più diviso tra “montiani” e “Hengeriani”. Partito che, nella puntata di Verissimo di ieri, ha raccolto un altro appoggio importante, quello di Chiara Nasti: “Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda” . Parole che sono subito ...

“Basta - così mi fai piangere”. Lacrime in diretta per Silvia Toffanin dopo quelle parole. L’intervista prende subito una piega molto emozionante - tra ricordi - dolori e un presente difficile. Chi ha fatto scendere le lacrime alla conduttrice di Verissimo : Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante L’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo ...

Silvia Toffanin scoppia a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa : Perché Silvia Toffanin ha pianto a Verissimo durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa Momento di emozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo Santoro, morto la scorsa […] L'articolo Silvia Toffanin scoppia a piangere durante ...

Isola dei Famosi 2018 : il duro sfogo di Francesco Monte ospite a Verissimo di Silvia Toffanin : Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte a Verissimo si racconta in un duro sfogo dopo l’esperienza Isolana durata purtroppo ben poco. Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, Francesco Monte questo sabato 10 febbraio sarà ospite del salotto televisivo della Toffanin. Le prime dichiarazioni di Monte a Verissimo Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da ...

“Cose mai viste…”. Insieme a Verissimo : la Henger e Monte si rivelano. Nel salotto di Silvia Toffanin sono scintille e i due ex naufraghi non la mandano a dire. Gelido silenzio in studio : Ormai è diventato un caso, quello delle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte è un fatto che a distanza di settimane sta ancora monopolizzando l’attenzione. Dopo essere stata ospite di Alessia Marcuzzi e aver rilasciato diverse interviste, l’ex naufraga è approdata nello studio di Verissimo. La mamma di Mercedesz è stata eliminata la stessa sera in cui è scoppiato lo scandalo, mentre l’ex tronista ha ...

“Cosa ho fumato veramente sull’Isola”. Francesco Monte racconta la verità. Si era rifiutato di parlare con tutti - ma - solo nel salotto di Silvia Toffanin - ha avuto il coraggio di dire come sono andate veramente le cose. E la Henger - a bocca aperta - reagisce così : Per tutti quelli che aspettano con ansia la puntata de L’Isola dei Famosi di martedì 13 febbraio, una brutta notizia: non ci sarà alcun confronto tra Francesco Monte ed Eva Henger. I due naufraghi, infatti, hanno deciso di non avere alcun faccia a faccia durante la diretta. Né andranno da Barbara D’Urso. In compenso, però, li vedremo nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. È stato Piersilvio a convincerli e non hanno potuto dire di no. ...

Eva Henger svela a Silvia Toffanin tutta la verità su Francesco Monte : Verissimo: Eva Henger torna a parlare di Francesco Monte da Silvia Toffanin Domani pomeriggio andrà in onda una nuovissima puntata di Verissimo. E in questa occasione la conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 intervisterà Francesco Monte e Eva Henger. E a far molto discutere in questi ultimi giorni è stata proprio la ex attrice di film per adulti, la quale ha accusato Francesco di essersi fumato della marijuana nei giorni ...

“Così è durissima…”. Aida Yespica racconta il suo dolore di madre a Verissimo. La confessione sul figlio Aaron a Silvia Toffanin è una ferita aperta per la venezuelana. Che però - nonostante le difficoltà - non ha intenzione di mollare : Aida Yespica è tornata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove la modella venezuelana si è classificata quinta perché ha perso al televoto contro Daniele Bossari, che poi ha vinto il reality, Aida è rientrata a Milano. Finito il GF, infatti, ha trascorso un lungo periodo a Los Angeles ma adesso è di nuovo qui, in Italia. Ed è stata ospite di Silvia Toffanin, nel salotto tv di Verissimo. Nel corso dell’ultima puntata ...

Silvia Toffanin e la crisi con Piersilvio Berlusconi - la conduttrice si lascia andare a Verissimo... : Silvia Toffanin , sempre molto sulla sua vita privata, si è lasciata sfuggire una piccola indiscrezione durante l'intervista nel suo programma, Verissimo , a Gigi D'Alessio. LEGGI ANCHE -------> Gigi ...

Silvia Toffanin in crisi con Pier Silvio? La confessione a Verissimo : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno ancora insieme? Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un’importante confessione sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Stanca dei continui gossip su questa relazione che va avanti da quasi venti anni, la conduttrice ha rivelato che non c’è nessuna […] L'articolo Silvia Toffanin in crisi con Pier Silvio? La confessione a ...

Fabio Rovazzi difende Fedez e Chiara Ferragni da Silvia Toffanin : Silvia Toffanin ospita Rovazzi: le parole del cantante su Fedez e Chiara Durante l’intervista di Fabio Rovazzi avvenuta oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite che cosa pensasse di Fedez e Chiara Ferragni, soprattutto sul fatto che condividessero tutto della loro vita. Fabio ha infatti ammesso che benchè si consideri un ragazzo molto social, non posta proprio tutto della sua vita come invece fanno i suoi amici. Silvia ...

Stefano De Martino in imbarazzo da Silvia Toffanin. La rivelazione : Verissimo: la rivelazione di Stefano De Martino a Silvia Toffanin Silvia Toffanin ha iniziato la nuovissima puntata di Verissimo, parlando subito della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E per discutere di quello che è successo Lunedì scorso nella prima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha invitato nientepopodimeno che l’opinionista Mara Venier. Ma non è finita qua perchè a un certo punto, la Toffanin si ...